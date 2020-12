Johnson extendería confinamiento total por nueva cepa

Cyclists and pedestrians along a Oxford Street in London.

(Bloomberg) -- El Gobierno de Boris Johnson está analizando la posibilidad de imponer confinamiento total a más regiones de Inglaterra para contrarrestar una nueva cepa del coronavirus que se propaga más rápidamente.

Los ministros están considerando aplicar las medidas más restrictivas, conocidas como Nivel 4 y que obligan a tiendas y lugares de ocio no esenciales a permanecer cerrados, a otras regiones, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema.

Los ministros y expertos científicos se reunieron el martes por la noche después de que se identificaron casos de la nueva cepa de covid-19 fuera de Londres y el sureste de Inglaterra, en donde el fin de semana pasado se impuso confinamiento total.

El periódico The Sun informó por primera vez sobre la reunión y dijo que podría darse un anuncio sobre las designaciones de nuevos niveles el próximo miércoles y entraría en vigencia a partir 26 de diciembre, sin precisar de dónde obtuvo la información.

Aplicar un confinamiento total de forma más amplia será un golpe significativo para Johnson. El primer ministro ha enfrentado críticas por la forma en la que el Gobierno ha manejado la pandemia, recientemente por un cambio de sentido en su plan para flexibilizar significativamente las reglas de distanciamiento social durante la Navidad. Un aumento de casos obligó el cambio, y ahora se les ha pedido a 16 millones de británicos que se queden en casa.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo el domingo que la nueva cepa del coronavirus está “fuera de control” y sugirió que las regiones de Inglaterra en Nivel 4 tendrán que permanecer en confinamiento total hasta que se haya aplicado la vacuna.

El lunes, hablando junto a Johnson en una conferencia de prensa, el asesor científico en jefe, Patrick Vallance, dijo que más regiones enfrentarán restricciones más estrictas con la nueva variante del coronavirus que probablemente se propagará por todo el país.

Nota Original:Johnson Considers Locking Down More of England to Curb Virus

