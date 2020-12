Israel.- El Parlamento de Israel rechaza una prórroga para aprobar los Presupuestos y se dirige hacia nuevas elecciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Israel ha rechazado un proyecto que buscaba aplazar cerca de una semana la fecha límite para la aprobación de los Presupuestos de 2020, lo que hace casi inevitable la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones anticipadas a excepción de un acuerdo sorpresa entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe de la oposición, Benny Gantz.



El proyecto de ley admitido a trámite este lunes contemplaba aplazar del 23 al 31 de diciembre la fecha límite para la aprobación de los Presupuestos de 2020, aunque con este rechazo por un estrecho margen --49 frente a 47 legisladores--, la Knesset se disolverá el martes por la noche, cuando venza el plazo.



Pese a que el Gobierno de coalición entre el Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y Azul y Blanco, encabezado por el ministro de Defensa, Benjamin Gantz, cuenta con 72 escaños, un miembro del partido Nueva Esperanza de Gideon Saar, y otros tres de Azul y Blanco han votado en contra de la prórroga, mientras que otros tres han contraído el coronavirus y no han podido votar.



La votación, que habría sido la primera de tres en el órgano legislativo, se prolongó durante la noche mientras el Gobierno trabajaba para asegurarse la mayoría, aunque la votación se ha dado pasada la medianoche y no ha obtenido el resultado esperado, según recoge el diario israelí 'Haaretz'.



Esto supondría que Israel se enfrentaría a sus cuartas elecciones generales en dos años, salvo un acercamiento altamente improbable el martes entre Netanyahu y Gantz, según informan los medios israelíes.



Este lunes, Gantz presentó a Netanyahu cinco demandas en la última ronda de negociaciones, y aseguró que si este último no accedía a incluirlas, "iremos a elecciones".



De cumplirse estas previsiones, los comicios se celebrarían, probablemente el próximo 23 de marzo de 2021.



No es este el único asunto de tensión entre las formaciones políticas de la coalición gobernante, ya que están discutiendo los presupuestos de 2021, que tenían como fecha límite para su aprobación el 5 de enero de 2021.