Inquietud en Europa ante la presencia de la nueva variante del covid

Redacción Internacional, 22 dic (EFE).- La inquietud y la confusión predominan en Europa, donde se hace cada vez más fuerte la presencia de la nueva variante del coronavirus, cuya capacidad de contagio es mucho mayor y contra la cual los expertos han señalado que también será válida la vacuna de Pfizer y BioNTech, que comenzará a distribuirse "de inmediato", según ha comunicado la propia firma farmacéutica estadounidense.

El envío comenzará “de inmediato”, con "dos contenedores inicialmente" a cada país de la Unión Europea (UE), para que puedan empezar la vacunación en las mismas fechas, informaron este martes a Efe fuentes de Pfizer.

Después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) garantizó ayer, lunes, la seguridad y eficacia de la vacuna, la Comisión Europea (CE) autorizó su uso para que el próximo domingo 27 de diciembre comiencen las campañas de vacunación contra el virus en los Veintisiete países de la UE.

LA VACUNA PUEDE NEUTRALIZAR MUCHAS MUTACIONES DEL VIRUS

Sobre la mutación del SARS-CoV-2, las fuentes de la farmacéutica afirmaron que la nueva variante del virus “no afecta al lanzamiento de la vacuna”, que tiene capacidad para “neutralizar múltiples cepas mutantes”.

“Hasta la fecha hemos encontrado una cobertura consistente de todas las cepas probadas”, aseguraron las fuentes.

LA CE RECOMIENDA SUSPENDER LA PROHIBICIÓN DE VIAJAR A Y DESDE EL REINO UNIDO

La Comisión Europea (CE) recomendó este martes que se levanten las prohibiciones de viajar desde y hacia el Reino Unido, para "facilitar" el tránsito de pasajeros", "garantizar" los viajes esenciales y "evitar las interrupciones de la cadena de suministro".

La mayoría de países de la UE mantenían ayer suspendidas o limitadas sus conexiones con las islas británicas y Francia extendió la prohibición al transporte de mercancías, impidiendo el paso en ferri de los camiones hacia el otro lado del Canal de la Mancha, provocando perturbaciones en las carreteras.

Bruselas recuerda que mientras dure el periodo de transición del Brexit hasta el 31 de diciembre, la libertad de movimiento continua aplicándose al Reino Unido, por lo que "deben quedar exentos de las restricciones" los ciudadanos comunitarios y británicos que viajen a su país de origen o de residencia, siempre que se sometan a un test PCR o una cuarentena.

LA OMS INSISTE EN RECOMENDAR QUE NO SE VIAJE

"Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta tener mejor información. Las cadenas de abastecimiento de productos esenciales y los viajes esenciales deberían seguir siendo posibles", señaló en su cuenta de Twitter el director de la OMS-Europa, Hans Kluge. Varios países europeos han clausurado sus fronteras a viajeros procedentes de Reino Unido de forma provisional por la cepa, que parece transmitirse "de forma más fácil", aunque su gravedad todavía no está clara, según Kluge.

EL REINO UNIDO ALCANZA UN NUEVO PICO DE CONTAGIOS

En este sentido, el Reino Unido alcanzó hoy su pico de contagios de la covid-19 en un día con 36.804 casos, impulsado en gran parte por la mutación del coronavirus hallada en este país, mientras que el número de muertes subió hasta 691, informó el Gobierno británico.

El siguiente registro más alto de nuevos casos se había dado el pasado domingo, cuando se elevaron a 35.928, aunque el lunes bajaron a 33.364.La cifra de fallecidos por la covid es ahora de 68.307, una cifra que solo incluye las muertes en un plazo de 28 días desde el primer positivo en un test.

NUEVO AUMENTO DE LA CIFRA DE MUERTOS EN ITALIA. CONFINAMIENTO EN LOS DÍAS CLAVES DE LAS NAVIDADES

Italia confirmó 628 muertos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, tras dos días a la baja, y registró 13.318 nuevos contagios, uno de los menores aumentos de la última semana, según el boletín de hoy del Ministerio de Sanidad. Con las últimas cifras ascienden a 69.842 las víctimas mortales en el país desde que se desatara la emergencia, el pasado febrero.

Con estas cifras Italia se prepara ya para las restricciones impuestas en el periodo navideño, las más férreas en los festivos y sus vísperas. El Gobierno italiano limitará la movilidad durante esta Navidad para frenar al patógeno y las primeras restricciones, las más leves, entraron en vigor ayer lunes, con la prohibición de cambiar de región salvo urgencias o estricta necesidad.

Por otro lado se ha decretado el confinamiento en los días grandes: el 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y el 1, 2, 3, 5 y 6 de enero, cuando no se podrá salir de casa salvo por comprobadas necesidades de trabajo, urgencia o salud.

ALEMANIA: BAVIERA OBLIGA A UN TEST A TODOS LOS VIAJEROS QUE ENTREN

El estado alemán de Baviera, uno de los más castigados por la pandemia y uno de los más estrictos en cuestión de restricciones, obligará a someterse a un test del coronavirus a los viajeros que ingresen en su territorio desde una zona o país de riesgo, categoría en la que se encuentra toda España, como la mayoría de países de la Unión Europea (UE). Según comunicó este martes el gobierno bávaro, todo viajero procedente de una de estas zonas del extranjero deberá presentarse ante las autoridades sanitarias con un test, como máximo 72 horas después de haber entrado en su territorio. La prueba podrá haberse realizado en el extranjero, como máximo 24 horas antes de emprender el viaje.

ESPAÑA: LA CIFRA DE CONTAGIOS SE APROXIMA A LOS DOS MILLONES

El ministerio español de Sanidad contabilizó 10.654 nuevos positivos de coronavirus este martes, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.829.903, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha subido 12 puntos hasta los 236,17 casos frente a los 224,88 por cada 100.000 habitantes de este lunes. Según los datos de Sanidad, el número de fallecidos suma 49.520 desde el inicio de la pandemia tras notificarse 260 nuevos decesos.

PORTUGAL PREVÉ HABER VACUNADO EN ENERO AL 75% DE LOS ANCIANOS ALOJADOS EN RESIDENCIAS

Portugal ultima los preparativos para la campaña de vacunación contra la covid y prevé que en el mes de enero puedan estar vacunadas en torno al 75 % de las personas mayores que están en las residencias del país. Portugal, que ayer registró 57 muertos (el dato más bajo desde hace 5 semanas) y 2.099 positivos (el más bajo desde hace dos meses), tiene como objetivo lograr la inmunidad de rebaño en los meses de verano, cuando entre el 60 y el 70 % de la población esté vacunada. El 27 de diciembre comenzará la vacunación. Los primeros en recibirla serán los profesionales sanitarios de cinco centros hospitalarios. EFE

