Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Granada

El Real Madrid quiere seguir creciendo



Los de Zidane buscan su quinta victoria consecutiva ante un Granada que ha reconducido el rumbo



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid busca este miércoles en el Alfredo di Stéfano (19.45 horas/Movistar LaLiga) continuar con su gran racha de victorias, que ya se extiende cuatro partidos, ante el Granada, que arrastra diez derrotas seguidas ante los blancos y que espera afianzarse en la última de las plazas europeas después de dos triunfos consecutivos.



Desde su tropiezo en casa ante el Alavés, los de Zinédine Zidane se han impuesto a Sevilla (0-1), Atlético (2-0), Athletic Club (3-1) y Eibar (1-3) en sus siguientes compromisos ligueros, unos resultados que le permiten situarse en la segunda plaza de la clasificación, con los mismos 29 puntos que los del 'Cholo' Simeone, aunque con dos encuentros más.



El conjunto madridista parece haber despejado todas las dudas que pesaban sobre el estado de forma del equipo y sobre el entrenador, con el brillante fútbol que ofreció en la primera media hora de juego en Ipurua, donde, sin embargo, acabó sufriendo al final, aunque las eternas polémicas arbitrales, en las que ha entrado incluso Ronald Koeman tras este encuentro, siguen vigentes.



"Molesta, porque nunca me meto con los árbitros. Los árbitros son parte del juego y aciertan y fallan como los jugadores", reconoció en rueda de prensa Zidane, que se ha hecho fuerte con un núcleo de 12 jugadores que han jugado prácticamente todos los minutos durante este ciclo victorioso de las últimas semanas.



De hecho, hombres como Courtois, Benzema, Varane o Mendy no han tenido descanso, casi ninguno Lucas Vázquez, mientras que a otros como Sergio Ramos solo le han detenido las lesiones. El preparador francés ha abandonado "puntualmente", como él mismo ha reconocido, su política de rotaciones para armar un once intocable.



Sin embargo, las molestias en el aductor del croata Luka Modric le obligarán a realizar cambios ya respecto al pasado domingo, por lo que previsiblemente entrará el uruguayo Fede Valverde, aunque también está la opción del noruego Martin Odegaard y, algo más complicada, la de Isco Alarcón.



Además, Vinícius, que se perdió el choque ante los armeros por una gastroenteritis, podría regresar como titular en lugar de su compatriota Rodrygo para acompañar previsiblemente a Lucas Vázquez y a un Benzema en su mejor momento de forma y puntería del curso.



De todos modos, la buena noticia en esa zona es la vuelta de Eden Hazard. El mediapunta belga no parece que será de la partida en su enésimo intento de por fin tener la regularidad necesaria alejado de los continuos problemas físicos y buscará volver a coger ritmo precisamente ante el equipo con el que marcó su primer, y único, gol como madridista el año pasado. Atrás, Zidane podría buscar algo de aire para sus centrales y Mendy con Nacho, Militao o Marcelo.



EL GRANADA, EN BUSCA DEL TERCER TRIUNFO



Enfrente, los de Zidane se toparán con un rival que sólo les ha ganado a domicilio en una ocasión, el 20 de enero de 1974 en el Santiago Bernabéu, y que ha conseguido coger aire tras pasar por apuros durante el primer tramo de la temporada donde tuvo que compatibilizar la Liga y la Liga Europa. Y es que los de Diego Martínez llegan a la cita en el Di Stéfano con una racha de cinco partidos sin perder y tres victorias consecutivas entre todas las competiciones.



Los triunfos ligueros ante el Elche (0-1) y el Real Betis (2-0) le han devuelto a la sexta posición, la última de las que dan acceso a las competiciones europeas, con los mismos 21 puntos que el quinto, el FC Barcelona. Todo ello, además, sin haber encajado en ninguno de los dos duelos, una noticia importante antes de recibir al conjunto más goleador de la categoría (25, empatado con Real Sociedad y Barça).



Ni el centrocampista francés Maxime Gonalons, que deberá cumplir ciclo de amarillas, ni el delantero venezolano Darwin Machís, por lesión, podrán entrar en los planes del técnico gallego, que podría apostar por el colombiano Luis Suárez y por el exmadridista Roberto Soldado en la dupla atacante, aunque podría estar también la opción de Antonio Puertas, y por Domingos Duarte, Jesús Vallejo y Germán Sánchez en una defensa de tres centrales.



El Real Madrid es claro favorito para la casa de apuestas Betfair, que paga la victoria blanca a 1,3 euros por euro apostado. El empate se cotiza a 5,5 euros, mientras que un triunfo del Granada otorga 9 euros por euro invertido.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Lucas Vázquez, Vinícius y Benzema.



GRANADA: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Germán, Neva; Eteki, Herrera, Milla; Luis Suárez y Soldado.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.



--HORA: 19.45/Movistar LaLiga.