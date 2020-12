Fútbol.- Joao Félix, baja de última hora ante la Real Sociedad por una faringoamigdalitis

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El jugador del Atlético de Madrid no jugará ante la Real Sociedad este martes (19.45 horas) debido a una faringoamigdalitis, según informaron los servicios médicos del club colchonero.



"El delantero portugués ha tenido esta pasada noche un proceso con malestar general, dolor de garganta y fiebre compatible con una faringoamigdalitis, por el que está recibiendo tratamiento farmacológico Joao Félix no podrá disputar el encuentro de la jornada 15 ante la Real Sociedad debido a una faringoamigdalitis", indicó el Atlético en un comunicado.



De esta forma, el internacional luso guardará reposo en el hotel de concentración del equipo, en San Sebastián, y no formará parte de la convocatoria del partido ante los blanquiazules para el partido de la jornada 15 en la Liga Santander.