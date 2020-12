Fútbol.- Diego Martínez: "La única manera de frenar a Benzema es comprarlo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, bromeó al ser preguntado por Karim Benzema, el máximo goleador del Real Madrid esta temporada, y dijo que "la única forma de frenarlo es comprarlo y tenerlo en tu equipo", además de destacar el buen momento de los merengues, algo que deberán "dejar a un lado" para centrarse únicamente en su rendimiento.



Así lo insistió el técnico granadinista en la rueda de prensa previa al partido. "Cada partido es diferente y lo más importante es que nosotros juguemos con personalidad y atrevimiento. Que tengamos acierto porque evidentemente el Real Madrid no sólo es de los mejores equipos del mundo sino que además está en un gran momento", indicó.



"¿Frenar a Benzema? La única manera de frenar a Benzema es comprarlo y tenerlo en tu equipo. Está en un buen momento, esperemos que mañana no tenga su día. El Madrid tiene una gran plantilla", añadió al ser preguntado por la baja de Modric. "Es una plantilla profunda, de calidad y además recuperan a Hazard. Creo que en ese sentido no vamos a ver a un Madrid diferente del de los últmimos partidos", apuntilló.



Sin embargo, Diego Martínez subrayó la importacia de mirar a sus pupilos. "Todo esto no quita para que los más importante sea nuestro desempeño. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión en el verde. Debemos tener la personalidad de hacer bien lo que hacemos bien. Eso es lo que intentaremos. "Como siempre ha hecho este Granada, ser fieles a nuestros valores", agregó.



Preguntado por Luis Suárez, el técnico del Granada no quiso dar ninguna pista. "Veremos, al igual que otros jugadores, veremos cómo evolucionan, cómo se sienten, y seguiremos con la misma dinámica de partidos anteriores. Hay mucha carga de partidos, hasta el último momento no sabemos quién estará disponible al 100%", dijo.



Sobre las claves para ganar al Real Madrid, Diego Martínez apuntó que "sobre todo intentar marcar un gol más que el contrario". "Necesitamos acierto, mucha concentración en los inicios de cada parte, pero en realidad podemos estar hablando de todo lo que te pueden hacer de aquí a mañana. Y como eso es imposible, hay que mirar en nosotros", manifestó.



"Nosotros vamos con buena mentalidad, creemos en nuestras posibilidades. Vamos a competir, atacar y defender muy bien. Siempre con la máxima humildad y el máximo respeto", sentenció el entrenador de los nazaríes, que tampoco ofreció nombres en su alineación. "El que juegue lo va a hacer muy bien, confiamos en todos y todos merecen jugar".



Por último, preguntado por los veteranos Jorge Molina y Roberto Soldado, el preparador rojiblanco deseó que "todos los equipos del mundo tuviesen unos líderes como Molina y Soldado, porque son un verdadero ejemplo para todos los profesionales de este club".