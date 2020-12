Expresidente de Panamá tendrá un nuevo juicio por escuchas en junio de 2021

El expresidente Ricardo Martinelli (c). EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 21 dic (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) enfrentará en junio de 2021 un nuevo juicio por un caso de escuchas ilegales después de que el primero, en el que fue declarado no culpable, fue anulado el pasado noviembre por una corte de Apelaciones.

El Órgano Judicial (OJ) informó este lunes que el nuevo juicio oral comenzará el 22 de junio en la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, en la capital panameña, y que el decreto de un nuevo proceso "conlleva que se escoja por sorteo a los nuevos Jueces que llevarán a cabo esta audiencia".

Martinelli, de 68 años, fue declarado en agosto de 2019 "no culpable" de cuatro delitos relacionados con un caso de espionaje y malversación por los que la Fiscalía pedía un máximo 21 años de prisión, pero en el nuevo juicio solo enfrentará dos de ellos, lo que generó críticas de parte de las supuestas víctimas.

El Ministerio Público (MP) precisó en noviembre pasado que ahora el exmandatario se enfrentará a los "delitos de inviolabilidad del secreto (4 años de cárcel) y derecho a la intimidad (4 años) donde figuran más de 150 víctimas entre dirigentes políticos, periodistas y sociedad civil".

Quedaron así por fuera los delitos de peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años), lo que redundaría en la posibilidad de que el expresidente nunca vaya a la cárcel aunque sea declarado culpable, según dijo a Efe en noviembre pasado una de las supuestas víctimas de las escuchas y querellante, Mitchell Doens.

Por el caso conocido como "pinchazos", Martinelli fue extraditado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en una cárcel federal mientras batallaba contra su entrega a la Justicia panameña con el alegato de ser un "perseguido político".

Martinelli también está imputado en Panamá del delito de supuesto lavado de activos por el caso Odebrecht y por otra causa, conocida como "New Business", y por ambas tiene prohibición de salida del país.

Dos hijos del expresidente están detenidos en Guatemala y luchando contra su extradición a Estados Unidos por el caso Odebrecht.