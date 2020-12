España.- La Fiscalía se opone a indultar a los condenados por el 'procés' catalán ante la gravedad de los hechos

Subraya que "se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los fiscales del Tribunal Supremo que acusaron en el juicio por el 'procés' se han opuesto a conceder los indultos solicitados a favor de los condenados por el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña debido la gravedad de los hechos y a que no han encontrado razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justifiquen, según consta en los informes que han elaborado y a los que ha tenido acceso Europa Press.



El Ministerio Público se ha negado a informar favorablemente sobre estos indultos, ni siquiera de forma parcial, por cuanto "esta institución tiene un carácter excepcional y solo cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública --que aquí no se aprecian y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos-- puede servir para adecuar las penas previstas".



"Las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos, tampoco adolecen de falta de equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas y, por último, sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática".



Por todo ello, los fiscales han defendido que "no concurre ninguna razón admisible en derecho que justifique el indulto".



