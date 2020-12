El sector español de animación espera superar los 1.000 millones de euros en 2020 y no acusa la crisis del coronavirus

21/08/2017 Cuando Enrique Gato y David Alonso, directores de Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas, afrontaron el enorme desafío que supone alumbrar la secuela de la película de animación más exitosa de la historia del cine Español tenían muy claro que uno de sus escenarios princpales debía ser España. Pero una vez conseguido este objetivo, con Granada como marco de excepción para gran parte de su trama, fueron más allá en su órdago. Ya no se conformaban con que Tadeo Jones 2, que llega este fin de semana a los cines, estuviera ambientada en España, ahora además querían que tuviera "la mejor escena de acción que se ha rodado nunca en nuestro país" CULTURA ESPAÑA EUROPA TELECINCO



El sector español de la animación espera superar en el año 2020 los 1.000 millones de facturación, con una tasa de crecimiento media anual del 24%, y no se ha visto perjudicado económicamente por la crisis del coronavirus, según un informe elaborado por los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana.



El sector español de la animación está compuesto por alrededor de 250 empresas, que en 2017 facturaron 654 millones de euros y dieron empleo a 7.450 personas. Aunque representa el 4% del negocio audiovisual, la animación aglutina el 20% del empleo y el 9% de la facturación total de la industria.



Las empresas españolas de animación han mantenido sus producciones "en un 100%" en el caso de contenido original o por encargo, e incluso se han creado y producido nuevas durante el confinamiento, tal y como apunta el informe 'Resiliencia en la animación'.



Este informe ha sido elaborado por los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana y analiza el impacto y la capacidad de adaptación del sector a la coyuntura generada por la pandemia global. La investigación se ha realizado en colaboración con el Programa Ibermedia, Tenerife Film Commission y las asociaciones iberoamericanas de productoras y creadores de animación de distintos países.



En el caso de España, se ha consultado a la asociación Diboos, que ha resaltado que la producción "no se ha visto alterada" por la pandemia y que no se ha registrado el cierre de ninguna empresa. Por el contrario, ha asegurado que ha habido medidas "de todo tipo" desde las administraciones públicas para el sector, "principalmente del Gobierno central y de algunas comunidades autónomas".



En concreto, han explicado que algunas medidas han sido específicas para el sector de la animación y otras generales para el sector audiovisual, además de recordar las ayudas en colaboración público privadas como las que sacó Netflix.



Nico Matji, presidente de Diboos (y uno de los productores de la saga 'Tadeo Jones'), ha resaltado que esta situación se ha logrado gracias a que el sector "ha podido pasar al teletrabajo con relativa facilidad. "Somos empresas eminentemente digitales, acostumbradas a aprender e innovar constantemente", ha añadido.