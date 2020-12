El Salvador suma ocho muertos más por covid y piden evitar reuniones navideñas

Personal médico ingresa a un paciente al nuevo hospital de cuidados intensivos para atender la pandemia de la covid-19 en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodigo Sura/Archivo

San Salvador, 22 dic (EFE).- La cifra de decesos a causa del coronavirus en El Salvador aumentó a 1.265 con ocho nuevas muertes registradas el lunes, por lo que las autoridades de Salud insistieron este martes en que se eviten reuniones navideñas y de fin de año ante la nueva mutación del virus.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó de que los nuevos casos de personas fallecidas corresponden a siete hombres con edades entre los 30 y 80 años, y una mujer mayor de 80 años.

En general, El Salvador totaliza 43.772 contagios de la covid-19, de los que 3.145 casos se encuentran activos, 1.265 personan han fallecido y 39.362 salvadoreños han sido dados de alta.

EVITAR REUNIONES

El titular del Minsal, Francisco Alabi, reiteró hoy el llamado a la población a evitar reunirse en el marco de las festividades por la Navidad y el Año Nuevo, y sobre todo llegar a los hogares donde viven ancianos, ya que, según el ministro, se reporta un aumento de fallecidos en personas adultas mayores.

No obstante, la mayor cantidad de muertes por la covid se registran en el grupo de 20 a 39 años con 18.293 casos. Los fallecidos en el grupo de 60 a 70 años suman 5.577, y en mayores de 80 años totalizan 997.

"En estas festividades (de Navidad y Año Nuevo) la población debe de evitar al máximo las aglomeraciones y generar esas visitas de toda la familia a la casa de los abuelos porque pueden llegar a facilitar esa transmisión de persona a persona", dijo Alabi en una entrevista en un canal local.

AUMENTO DE POSITIVOS REVIVE TENSIÓN ENTRE ÓRGANOS

El aumento de contagios registrado en los últimos días ha revivido la tensión entre el Ejecutivo y los órganos Legislativo y Judicial, cuya relación ha sido áspera durante toda el tiempo de pandemia.

Alabi señaló nuevamente que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "le ha quitado atribuciones al Gobierno para decretar medidas para contrarrestar el virus".

"El principal objetivo es hacer quedar mal a la Administración y al presidente (Nayib) Bukele (...) lo que realmente tenemos que tener como prioridad es que las personas no sufran complicaciones a causa de la covid", apuntó.

Indicó que "la Sala (de lo Constitucional) ha invalidado las acciones del Código de Salud y solo podemos recomendar".

"Es un juego que se tienen ciertos sectores y donde la vida de los salvadoreño no es la prioridad", agregó.

El 8 de junio pasado, mediante un fallo, la referida sala anuló 11 decretos ejecutivos y dos leyes de estado de excepción por violar la Constitución, incluida la normativa que reguló la cuarentena que se extendió por más de 80 días.

Los jueces mandaron al Gobierno y Congreso a que acordaran una ley para dirigir las medidas sanitarias frente a la pandemia, pero los constantes enfrentamientos entre ambos órganos no permitieron sacar una ley consensuada y apegada al fallo.

"NO SE LIMITA LA LLEGADA A SALVADOREÑOS"

El presidente Bukele anunció el domingo que se prohíbe el ingreso de personas provenientes de Sudáfrica y Reino Unido ante la nueva mutación del coronavirus detectada en ese último país y que lo hace más contagioso.

Ante esta medida, Alabi dijo que "en ningún momento se limita la llegada de salvadoreños" provenientes de Sudáfrica y Reino Unido.

"Todos hemos vistos como se ha utilizado esta información para generar desinformación y conflicto, pero todas sabemos que en ningún momento se limita la llegada de salvadoreños al territorio", acotó el ministro de Salud.

Un grupo de diputados opositores mostró el lunes su preocupación por dicha restricción y llamaron a las autoridades a no prohibir el ingreso de salvadoreños.