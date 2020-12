El peruano Miguel Trauco, adaptado por fin al Saint-Etienne

El choque cultural habrá sido difícil de digerir: casi 17 meses después de desembarcar en el Saint-Etienne, el lateral izquierdo peruano Miguel Trauco se adapta por fin a su nueva vida y se instala en la defensa de los 'Verts' después de una primera temporada a medio gas.

"Siento que mi primer curso aquí no fue el mejor de mi carrera pero tampoco fue el peor", dijo Trauco a la prensa a principios de diciembre.

"Hoy tengo más confianza en mí. Conozco más el club, el ambiente, la vida en Saint Etienne. También soy más abierto con mis compañeros; me expreso más. Estoy en el buen camino", celebró, sin manejarse todavía con fluidez en francés.

Trauco (28 años), fichado a principios de agosto de 2019 por el club francés procedente del Flamengo por un millón de euros y tres años de contrato, parecía que iba a dejar el Saint Etienne el verano (boreal) pasado.

El Olympiakos griego se mostró interesado durante un tiempo, aunque al final no se concretó nada.

Y fue desde las gradas donde el peruano asistió al inicio de temporada de los 'Verts', esperanzador al principio con tres triunfos seguidos pero rápidamente deprimente con siete derrotas al hilo.

Un aumento de peso tras el confinamiento de primavera (boreal) pasado en Francia, lejos de su familia -"sin duda el periodo más complicado de (mi) carrera"- y un posterior regreso a los entrenos en junio en un precario estado de forma convirtieron a Trauco, que fue solo a Saint-Etienne, en la tercera opción para su entrenador, Claude Puel.

- El 'Mozo' para servirle -

Pero las lesiones del brasileño Gabriel Silva y sobre todo la del joven Yvann Maçon, un diestro que estaba jugando por la izquierda en lugar de Trauco pero que no estará disponible hasta final de temporada por una grave lesión, le permitieron aprovechar, por fin, su oportunidad.

Un partido a finales de noviembre contra Lille (1-1) fue un indicativo de los progresos realizados por el internacional peruano, mejor lateral izquierdo de la Copa América en 2019 y elegido en el once ideal de la competencia.

Y es que el jugador, que se destacó como mediocentro organizador en el Unión Comercio (2010-2016) antes de recular a la defensa, no ha surgido de la nada y el ASSE puede felicitarse por fin de que no se marchara y poder disfrutar ahora de sus progresos.

Una prueba también de que en el fútbol la paciencia puede dar frutos, sobre todo a la hora de contratar jugadores procedentes de otros continentes.

Miguel Trauco, 54 partidos con la 'Blanquirroja', fue escogido el mejor futbolista de la liga peruana con los colores del Universitario Deportes en 2016 antes de marcharse a Rio de Janeiro a jugar para el prestigioso Flamengo (2016).

Enfrentarse a Brasil y Paraguay con la camiseta de Perú a mediados de octubre le vino bien, pese a que tuvo que frenar al poco por una lesión en los aductores.

"No tenía mucho ritmo pero ir con la selección me permitió recuperar la confianza y lograr un plus físico", reconoció el 'Mozo', apodo que le dieron en el Flamengo por la calidad de sus pases.

Y uno de sus centros permitió que Arnaud Nordin empatara el domingo contra el Nîmes (2-2), demostrando que el futbolista que no se ha caído de la alineación desde el encuentro frente al Lille es ahora uno de los artífices de la recuperación del Saint Etienne (1 victoria, 4 empates).

