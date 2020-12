El Hang Seng pierde un 0,71 % ante los temores por nuevas variantes del virus

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 22 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,71 %, ante los temores provocados por las nuevas mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2 en el Reino Unido y las nuevas medidas preventivas.

Al final de la sesión, el selectivo había restado 187,43 puntos hasta los 26.119,25, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental, el Hang Seng China Enterprises, se contrajo un 0,17 %.

El rojo tiñó todos los subíndices: Servicios (-0.43 %), Comercio e Industria (-0,44 %), Finanzas (-0,96 %) e Inmobiliaria (-1,17 %).

No se salvó ni una sola de las inmobiliarias, cuyo descalabro se situó entre el -0,16 % de China Resources Land y el -2,29 % de Wharf Reic.

La banca, principal motor de la economía hongkonesa junto con las inmobiliarias, salió ligeramente mejor parada: Bank of China y su rama local, Bank of China Hong Kong, registraron ganancias del 0,39 % y del 0,87 %, respectivamente.

El resto, quedó en rojo, salvo ICBC, que permaneció inmutado.

Entre los digitales, Tencent rascó un 0,09 %, mientras que Alibaba se dejó un 0,48 %.

También hubo resultados dispares para las petroleras, entre las que cayeron Petrochina (-2,5 %) y Sinopec (-1,18 %), al tiempo que Cnooc registró ganancias del 0,14 %.

Las compañías telefónicas se dejaron un 0,91 %, en el caso de China Mobile, y un 0,45 %, en el de China Unicom.

La ganadora de la jornada fue la empresa de equipación deportiva Anta Sports, con ganancias del 3,61 %.

El volumen de negocio de la jornada fue de 123.730 millones de dólares de Hong Kong (15.959 millones de dólares o 13.065 millones de euros).