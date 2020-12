El estado brasileño de Sao Paulo decreta "fase roja" para Navidad y Año Nuevo

Varias personas caminan por un centro comercial en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 22 dic (EFE).- El estado de Sao Paulo, el más afectado por la covid-19 en Brasil, decretó "fase roja" para los días de Navidad y Año Nuevo, con restricciones para algunas actividades y servicios, según anunciaron este martes las autoridades regionales.

"Nueve meses pasaron, Navidad está llegando. Quería mucho estar aquí diciendo que podemos celebrar de forma libre, con nuestra familia, en las calles, con aglomeraciones. Pero la realidad no es esa y el coronavirus no se irá en Navidad", declaró en rueda de prensa la secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Ellen.

Las medidas anunciadas contemplan la restricción a la circulación de vehículos automotores, el cierre de centros comerciales, gimnasios, salones de belleza, clubes deportivos, restaurantes, parques, bares y servicios no esenciales durante los días 25, 26 y 27 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero.

La actividad hotelera y la construcción civil fueron autorizadas a mantener sus actividades, igual que los supermercados, farmacias, restaurantes con entrega a domicilio, servicios de limpieza, transporte público y operadores de servicios como agua, energía, telecomunicaciones y saneamiento.

No obstante, Ellen indicó que "existe la posibilidad" de que algunas regiones de Sao Paulo apliquen la misma normativa el 31 de diciembre.

De acuerdo con los datos oficiales presentados en la rueda de prensa, en las últimas cuatro semanas el más poblado de los 27 estados brasileños, con 46 millones de habitantes, presentó un aumento del 54 % en los casos confirmados, del 34 % en las muertes y del 13 % en las hospitalizaciones.

Desde febrero, cuando se registró el primer contagio, Sao Paulo contabiliza 1.388.043 diagnósticos positivos y 45.136 muertes asociadas a la covid-19.

Ambas incidencias, tanto de contagio como de muerte, fueron las primeras en el país, que ya acumula casi 7,3 millones de casos confirmados y más de 187.000 fallecimientos.

Ellen apuntó que la región de Presidente Prudente, en el occidente del estado y con un 83,1 % de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos (UCI), ya entró en "fase roja" y que esa condición comienza a aplicarse desde este martes.

La ocupación de las UCI en todo el estado está en un 61,9 %, mientras que en la capital regional, la ciudad más poblada del país con doce millones de habitantes, alcanza el 67 %.

En enero, de acuerdo con el Gobierno regional, ninguna región de Sao Paulo pasará a "fase verde", considerada la más flexible frente a la pandemia, independientemente del próximo balance que será anunciado el 6 de enero y contemplará el impacto de las nuevas medidas tomadas para Navidad y Año Nuevo.

El pasado 30 de noviembre, las autoridades sanitarias habían declarado a todo el estado de Sao Paulo en "fase amarilla", debido al repunte en el número de contagios y muertes, y después de 45 días de permanecer en la "verde".