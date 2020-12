EEUU.- El Congreso de EEUU avala el acuerdo de ayuda económica contra el coronavirus a la espera de la firma de Trump

27/07/2020 La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL J. SCOTT APPLEWHITE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Estados Unidos ha cumplido con el trámite este lunes y ha aprobado por una abrumadora mayoría el proyecto de ayuda económica contra el coronavirus valorado en casi 900.000 millones de dólares (más de 735.000 millones de euros), después del acuerdo previo alcanzado el domingo de una ley, que deberá ser ahora firmada por el presidente, Donald Trump.



El acuerdo incluye ayudas económicas de hasta 600 dólares (490 euros) en función de los ingresos del destinatario, y un bono por desempleo de hasta 300 dólares (245 euros) por semana, así como una partida de 284.000 millones de dólares (232.000 millones de euros) para que las empresas y negocios afectados por la crisis de la pandemia puedan hacer frente a los alquileres y a la nómina de sus trabajadores.



A su vez, se han destinado 82.000 millones de dólares (unos 67.000 millones de euros) para los pagos de universidades y escuelas, además de otros 25.000 millones de dólares (cerca de 20.500 millones de euros) para el pago de alquileres e hipotecas, y 69.000 millones de dólares (casi 56.500 millones de euros) para la compra y distribución de las vacunas contra el coronavirus, detalla la cadena NBC.



"El Senado acaba de aprobar otro importante paquete de ayuda bipartidista, contra la COVID-19", ha celebrado en su cuenta de Twitter el líder de la mayoría republicana en el cámara, Mitch McConnell, quien ha añadido que "el pueblo estadounidense puede estar seguro de que hay más ayuda en camino".



Finalmente, la ley ha sido avalada en la Cámara de Representantes por 359 votos a favor y 53 en contra, mientras que en el Senado sólo seis se opusieron frente a los 92 que votaron favorablemente.



ACUERDO TRAS VARIOS MESES DE DESAVENENCIAS



Las negociaciones se habían roto en varias ocasiones en los últimos meses en relación a varios aspectos del acuerdo, como la cuantía de los cheques individuales por desempleo, lo que ponía en riesgo la estabilidad de millones de trabajadores, quienes perderían el 26 de diciembre las ayudas económicas de urgencia fijadas el pasado mes de marzo.



Este paquete de ayuda económica, que volverá a ser debatido después de concluir el año, ha dejado finalmente fuera las peticiones republicanas de proteger económicamente al sector privado de posibles demandas relacionadas con su toma de decisiones durante la crisis de la pandemia.



No obstante, el acuerdo tampoco ha alcanzado a muchos gobiernos estatales y locales, quienes han lamentado la pérdida de casi 1.400 millones de dólares (1.150 millones de euros) a repartir entre sus sistemas educativos y de salud públicos.



El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado este lunes a los republicanos antes de la votación, y ha asegurado que "este proyecto de ley no puede y no será la última palabra sobre el alivio del Congreso" a la crisis provocada por la pandemia.



"Este es un paquete de supervivencia de emergencia y cuando regresemos en enero, nuestro trabajo número uno será llenar los vacíos que dejó este proyecto y hacer que la economía se mueva con una fuerte contribución federal", ha aseverado Schumer.



Estos eran los dos puntos más polémicos del acuerdo, y los que habían provocado que el Congreso no hubiera dado pasos significativos desde que comenzó la crisis de la pandemia.



A principios de semana, McConnell anunció que existía cierto consenso para que el debate de ambos se aplazara antes de las vacaciones, por lo que ambas cláusulas serán nuevamente revisadas a partir del próximo año.