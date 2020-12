Dulce, convencida de que las cosas entre Chabelita e Isabel Pantoja se arreglarán con el tiempo

01/06/2019 Dulce es uno de los grandes apoyos de Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Dulce es una de las personas más cercanas a Isa Pantoja. La exniñera siempre ha apoyado tanto públicamente como en la intimidad las decisiones de la niña de sus ojos, y no dudó en enfrentarse a la mismísima Isabel Pantoja por defender a la peruana.



Una vez la aventura de Isa en "La casa fuerte" al lado de Asraf ha llegado a su fin, la joven se reencontró con Dulce, que no duda en confesar lo feliz que está por el regreso de su "niña" y que, una vez más, da la cara por ella, mostrándose convencida de que tarde o temprano las cosas volverán a su cauce con Isabel Pantoja.



- CHANCE: Hola Dulce, buenos días, contenta por tener aquí a Isa.



- DULCE: Hola, buenos días. Sí, maravilloso.



- CH: Has sufrido mucho viendo el programa supongo.



- DULCE: Muy feliz estoy de tenerla aquí. Sí que he sufrido, pero está maravillosa.



- CH: Ha tenido que ver muchas cosas. Qué es lo que más le ha afectado.



- DULCE: Ha sido una campeona, muchísimas gracias, venga, muy amable. Hasta luego, gracias.



- CH: Menos mal que no salió a ver a su madre, habiendo venido a verla no la ha recibido.



- DULCE: Muchas gracias.



- CH: Dio cierta pena.



- DULCE: Muchas gracias, hasta luego. Por favor.



- CH: Va a volver a intentarlo con su madre.



- DULCE: Eso no depende de mí, muchas gracias.



- CH: Ella ha comentado que vais a pasar la Nochebuena Asraf, tú, ella y el niño tranquilamente.



- DULCE: Si dios quiere. Yo solo quiero la felicidad para ella y para su hijo.



- CH: Crees que los problemas con su madre.



- DULCE: Hasta luego, por favor. No me preguntes más. Ella está muy bien.



- CH: No se ha quedado tocada.



- DULCE: Hombre claro, ahí yo no voy a entrar, está feliz pero claro, esos temas son más personales.



- CH: No ha podido ni si quiera ir a Cantora que era su intención.



- DULCE: Por favor, ya vale.



- CH: ¿Cómo ha sido el reencuentro con el niño?



- DULCE: Maravilloso. Por su hijo no se hubiera ido ni a la casa fuerte, ni dejar de estudiar, o quería haber dejado de acudir a la Universidad porque ya había empezado, pero mira, al final como le convencieron para poder estudiar allí dentro unas horas, decidió ir, pero le costó muchísimo dejar esta vez a su hijo para irse. Lo ha llevado bastante mal, pero gracias a Dios ha terminado, va a pasar estos días con su hijo que es lo primordial.



- CH: La imagen que han dado como pareja.



- DULCE: Ya está, por favor. Por favor, ya está. Eso son cosas de relaciones entre ellos, ya está todo hablado.



- CH: Supongo que tú lo defiendes igual que ella te defiende a ti. Los dos han dicho públicamente que te quieren mucho.



- DULCE: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántas veces voy a dar las gracias? Venga, hasta luego. Lo dejamos aquí ya, está todo maravilloso y ya está, eso son cosas personales que se hablan y ya está.



- CH: Va a estar siempre incondicionalmente con Isa.



- DULCE: Por supuesto.



- CH: De momento no consigue que pase con su madre, siempre sale perjudicada en todos los líos, aunque no tengan que ver con ella.



- DULCE: Si, venga ya está. Ya está, se arreglará todo en un futuro. Todo llega si ceden por todas partes que es lo que hay que hacer.



- CH: Muchas cosas que has dicho tu siempre se están cumpliendo ahora.



- DULCE: Venga gracias, por favor. Le doy las gracias 20 veces más, estoy siendo muy amable. Por favor puede cortar ya o salgo corriendo.