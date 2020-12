Djokovic retira su candidatura a la ATP para impulsar su propia asociación

El tenista serbio Novak Djokovic. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Belgrado, 22 dic (EFE).- El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ha retirado hoy su candidatura para presidir el Consejo de Jugadores de la ATP, para poder mantenerse en la PTPA, la asociación que él mismo ha impulsado, dado que las normativa impide pertenecer a ambas.

En un comunicado difundido a través de Twitter, el serbio ha asegurado que no quiere "tener conflictos" con la ATP, que hace apenas un mes aprobó una norma en la que prohibía a los tenistas formar parte de dos asociaciones simultáneamente.

"Esta norma me pone en una situación difícil", ha asegurado el ganador de 17 grand slams, quien asegura que la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA por sus siglas en inglés), que impulsó este año, no tiene intención de ser "combativa" con la ATP.

Djokovic abandonó en agosto el cargo de presidente de la junta de jugadores de la ATP para formar ese sindicato independiente, pero presentó de nuevo su candidatura tras ser nominado por una serie de jugadores.

El tenista serbio afirma en su mensaje que renuncia a la candidatura "con gran pesar" y ha apuntado que los conflictos de intereses se tienen que evitar "en todos los niveles de la estructura de la ATP".

"Creo de verdad que existe un camino para mejorar las vidas de muchos jugadores, en especial los que están más abajo en la clasificación" ha señalado, quien piensa que la PTPA puede conseguir este objetivo "en un futuro cercano".

Jugadores como el español Rafa Nadal, el suizo Roger Federer o el británico Andy Murray mostraron en su momento oposición a la nueva asociación impulsada por el tenista serbio.