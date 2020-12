Cultura.- Liga de la Justicia de Zack Snyder convertirá al Joker de Jared Leto en un héroe

22/12/2020 El Joker de Jared Leto será un héroe en Liga de la Justicia CULTURA WARNER



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Aunque la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder seguirá, a rasgos generales, la misma estructura que la cinta de 2017, también presentará importantes cambios y algunos personajes adicionales, como es el caso del Joker. Jared Leto volverá a meterse en la piel del payaso Príncipe del Crimen para, quizás, redimirse y acabar convertido en un héroe.



El Snyder's Cut de Liga de la Justica contendrá mucho metraje adicional. Tanto que será una miniserie de 4 horas que se estrenará en HBO Max. Tal y como reveló el tráiler, el Joker jugará un papel en la secuencia Knightmare del filme. Y su historia, que se entrelazará con la de los héroes titulares, podría redimir al personaje, e incluso dar pie a una continuación en formato cómic.



"No creo que vaya a pasar nada de inmediato, pero hemos hablado bastante sobre hacer un libro o un cómic para completar la historia", aseguró Snyder en una entrevista con TheFilmJunkee. "Sería algo muy interesante para el fandom. Me encantaría hacer un cómic", agregó.



El director continuó explicando, sin entrar en excesivos detalles, cómo será la subtrama del Joker en su versión de Liga de la Justicia, que involucrará las Cajas Madre y los viajes en el tiempo, en los que el villano jugará un importante papel.



"Sabes lo que sería genial, lo que me encantaría hacer, una historia en el mundo post-apocalíptico, pero el mundo de Darkseid ha caído. Y está ese equipo heterogéneo de supervivientes intentando volver a levantarlo", añadió Snyder.



"Y dentro de esa trama, también haríamos la historia de fondo de Joker matando a Robin. Porque, de alguna manera, el Joker está involucrado en el robo de las Cajas Madre, que utilizan para lograr el viaje en el tiempo", subrayó.



Esto podría significar que el Joker colaborará con la Liga de la Justicia para crear el camino que conducirá a Flash a través del tiempo para advertir a Bruce Wayne del apocalipsis, como ya se vio en la versión cinematográfica del filme. Un giro interesante para el icónico villano, al que el propio Snyder ha definido como un hombre "cansado de la carretera".



El cineasta también explicó que "en su mente, es Cyborg quien lleva a cabo los cálculos para el viaje en el tiempo". "Pero siempre pensé que el conflicto que estaba ocurriendo era Bruce reviviendo los eventos, la muerte de Robin y lo que sucedió después. Eso sería un cómic divertido, incluso sólo el asesinato de Robin. Una pequeña y agradable excepción", sentenció.



Liga de la Justicia de Zack Snyder, con el Joker de Jared Leto y otros villanos invitados (Deathstroke de Joe Manganiello o Darkseid de Ray Porter) llegará a HBO Max en marzo de 2021.