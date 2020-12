Cultura.- En marcha otra secuela de El Exorcista con el director de Halloween

22/12/2020 Fotograma de El Exorcista CULTURA WARNER BROS.



El Exorcista se estrenó en 1973 y se convirtió en una de las películas de terror más aclamadas de la historia. La cinta tendrá una nueva secuela que contará con David Gordon Green, director de la continuación de 2018 de La noche de Halloween, como realizador.



Así lo reveló The Observer, que señaló que la producción correrá a cargo de Blumhouse Productions y Morgan Creek. Según la publicación, Jason Blum, David Robinson y James Robinson serán los productores ejecutivos de la película, que por el momento no tiene fecha de estreno. Tampoco se conocen detalles de la trama ni los nombres de los protagonistas.



La noticia llega días después de que William Friedkin, director de la película original de El Exorcista, declarara que no participaría en ninguna nueva versión del éxito de terror. La producción dio lugar a varios de spin-offs, en ninguno de los cuales estuvo involucrado Friedkin. En 1977 se lanzó El exorcista 2: El hereje que, al igual que la película original, contó con Linda Blair como protagonista.



La última entrega cinematográfica es El exorcista: El comienzo. La versión prohibida, estrenada en 2005. Además, en 2016 se lanzó una serie creada por Jeremy Slater y emitida por FOX.



David Gordon Green es director de títulos como Superfumados, Expertos en crisis o Joe. En 2018 dirigió La noche de Halloween, continuación del clásico de 1978 dirigido por John Carpenter. Esta nueva cinta también contó con Jamie Lee Curtis en el papel de Laurie Strode. Además de dirigir la nueva cinta de El Exorcista, el estadounidense también se pondrá tras las cámaras para la serie de Hellraiser.