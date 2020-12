Costa Rica muestra signos de recuperación a la espera de negociación con FMI

Vista de un negocio vacío en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 22 dic. (EFE).- La economía de Costa Rica muestra signos de recuperación tras la reapertura de actividades en la pandemia, mientras que las finanzas del Estado continúan deterioradas a la espera de un 2021 en el que se prevén fuertes ajustes de parte de Gobierno.

El informe más actual del Banco Central, publicado este diciembre, detalla que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) "registra ya varios meses de fuerte repunte" en el marco de la pandemia de la covid-19 que ha afectado al país desde marzo.

SIGNOS DE MEJORA

En el trimestre que va de agosto a octubre, el IMAE creció 9,1 % en comparación con los tres que le antecedieron (mayo, junio y julio), aunque la cifra interanual a octubre sigue siendo negativa de -6,6 %.

"La contracción es mayor en aquellas actividades vinculadas al turismo (hoteles y restaurantes), transporte (tanto de personas como mercancías) y comercio. No obstante, la reducción observada respecto al año previo es cada vez menor", señaló el Banco Central.

La entidad indicó en su informe que "la reapertura de la economía local e internacional repercutió de manera favorable en la evolución de la manufactura, los servicios de hoteles y restaurantes, transporte y almacenamiento y los empresariales".

Después de varios meses de cierres y aperturas graduales, Costa Rica mantiene abiertas prácticamente todas las actividades económicas y, por el momento, no ha anunciado medidas restrictivas pese a una nueva oleada de casos y la saturación de los servicios de cuidados intensivos críticos.

Las proyecciones oficiales indican que la economía en 2020 caerá alrededor de un 4,5 %.

Las exportaciones también muestran signos de recuperación y en el mes de noviembre crecieron el 8 %, en comparación con el mismo mes de 2019.

En el acumulado entre enero y noviembre el crecimiento es del 0,6 %, es decir 58 millones de dólares más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 10.658 millones de dólares.

"Estas cifras nos dan un respiro y la certeza de que el próximo año vamos a consolidar esta recuperación", dijo el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano.

EL DÉFICIT FISCAL SIGUE AL ALZA

La necesidad de endeudamiento y la reducción de los ingresos debido a la pandemia, han agravado los problemas fiscales que Costa Rica arrastra desde hace más de una década.

El déficit fiscal acumulado hasta noviembre alcanzó el 7,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit primario, que no toma en cuenta intereses sobre la deuda, llegó al 3,3 % del PIB, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Las autoridades aseguran que han realizado esfuerzos para la contención del gasto y que el déficit de 2020 cerrará en el 9,2% del PIB, como se había proyectado a medio año.

Las cifras del Ministerio de Hacienda indican que el gasto total de los primeros 11 meses del 2020 se mantuvo prácticamente igual que en el mismo periodo de 2019, mientras que el gasto sin intereses decreció 3,06 %.

Sin embargo, los ingresos cayeron un 11,35 % debido a los cierres de actividades económicas a los que durante meses obligó la pandemia de la covid-19.

EL FMI Y LOS AJUSTES VENIDEROS

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a inicios de diciembre que como parte de las soluciones para estabilizar las finanzas acudirá en 2021 al Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un crédito por un monto que no se ha precisado pero que podría rondar los 1.750 millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas adelantó que la propuesta de Costa Rica para negociar con el FMI incluirá medidas para la contención del gasto, un ajuste fiscal y la eliminación de exoneraciones.

El ministro afirmó que el compromiso es reducir el gasto público en un 3 % del PIB a lo largo de los próximos 4 años, el cual se basa en un proyecto de ley de Empleo Público que pretende reorganizar las escalas salariales y reducir pluses.

Por otro lado, el Gobierno impulsará un ajuste de 0,5 % del PIB proveniente de la eliminación de exoneraciones.

En materia de ingresos, el Gobierno pretende un ajuste del 0,8 % del PIB, lo que incluye la renta global y otros tributos que no se han anunciado.

Las proyecciones oficiales indican que Costa Rica cerrará el 2020 con un déficit fiscal en torno al 9,2 % del PIB, una deuda acumulada cercana al 70 % del PIB.