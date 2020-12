Coronavirus.- México registra más de 5.300 nuevos contagios de coronavirus y casi 400 decesos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Con un índice de positividad del 40 por ciento, México ha sumado este lunes a su balance epidemiológico 396 nuevos fallecimientos a causa del coronavirus y 5.370 nuevos positivos, tal y como han confirmado las autoridades sanitarias del país.



Esta actualización sitúa el total de casos registrados en 1.325.915, a los que se suman otros 397.970 sospechosos, tal y como ha detallado el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, durante la conferencia diaria del Ministerio de Salud.



En México hay 81.967 casos activos estimados, mientras que 987.328 personas ya han logrado recuperarse del coronavirus, ha informado la cartera de Salud.



De 29.087 camas generales a nivel nacional, 13.433 están ocupadas, mientras que hay 3.913 lechos de cuidados intensivos ocupados. Ciudad de México encabeza la ocupación de camas tanto de asistencia primaria como de aquellas que disponen de respiradores.



En referencia a la polémica por la información publicada por el diario estadounidense 'The New York Times', en la que se detalla que Ciudad de México ha tergiversado los datos del coronavirus en el territorio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha indicado que lo "interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación".



Por su parte, Alomía ha asegurado que el país trabaja para detectar cualquier posible contagio de la nueva variante de la COVID-19 que se ha detectado en Reino Unido, aunque ha reseñado que "lo importante es que esta nueva variante no ha demostrado generar enfermedad más grave que la que se ha estado mostrando".