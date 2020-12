20/11/2020 Coronavirus.- Argentina suma más de 5.800 positivos y anuncia el retraso de la llegada de la vacuna al país. El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este lunes 5.853 nuevos contagios de coronavirus detectados en el país en las últimas 24 horas, con los que el balance de positivos se sitúa en 1.547.138, mientras que ha informado que la llegada de las primeras dosis de la vacuna se ha retrasado. POLITICA ALEJO MANUEL AVILA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este lunes 5.853 nuevos contagios de coronavirus detectados en el país en las últimas 24 horas, con los que el balance de positivos se sitúa en 1.547.138, mientras que ha informado que la llegada de las primeras dosis de la vacuna se ha retrasado.



Del total de acumulados, 41.997 personas han perdido la vida debido al virus, mientras que 1.374.401 han logrado recuperarse. El último balance ofrecido por las autoridades sanitarias recoge la muerte de 184 pacientes a causa de la COVID-19.



Actualmente, 130.740 son casos confirmados activos, tal y como detalla la cartera de Salud.



Respecto a la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, 3.367 están ocupadas a nivel nacional. El país registra un porcentaje de ocupación del 54,2 por ciento, que asciende hasta el 58,6 por ciento del Área Metropolitana de Buenos Aires.



La llegada de las primeras 300.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus rusa, Sputnik V, estaba prevista para este 23 de diciembre, no obstante, el Gobierno ha informado de que no se producirá debido a trámites administrativos.



Según fuentes de la Administración, "Rusia no lo autorizó porque había que sacar un permiso especial para aterrizar en ese país de noche", tal y como recoge 'La Nación'.



El vuelo que estaba previsto aterrizara en Rusia este lunes se ha atrasado 16 horas y ha sido reprogramado para este martes, por lo que la nueva llegada prevista está para el jueves 24, ya que tras llegar a Rusia y cargar las dosis hará el trayecto inverso hasta aterrizar en Buenos Aires.



Hasta el momento, esta candidata a vacuna es la única con la que Argentina cuenta, ya que las conversaciones con la farmacéutica Pfizer se complicaran debido a las "condiciones inaceptables" que les exigió a las autoridades, según explicó el ministro de Salud, Ginés González García.