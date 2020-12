Concacaf informa sobre ausencia del VAR y suspensiones a Herrera y Razor

Mientras que en el apartado disciplinario, la Concacaf calificó los incidentes ocurridos durante el medio tiempo del partido entre el América y LAFC de "inaceptables" y el Comité sancionó al exentrenador del equipo mexicano, Miguel Herrera (imagen), y al asistente de LAF, Ante Razov, con cuatro partidos de suspensión para cada uno por conducta antideportiva. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Orlando (EE.UU.), 21 dic (EFE).- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dio a conocer este lunes un comunicado en el que analizó el asunto de la ausencia del VAR durante el torneo de la Liga de Campeones y las acciones disciplinarias que se tomaron tras los incidentes del medio tiempo del partido de semifinal disputado entre el América y LAFC.

En cuanto al primer asunto, la Concacaf tomó la decisión en 2019 de implementar VAR en sus competencias a partir de 2021 en adelante. Desde 2019, la Confederación ha estado formando y desarrollando árbitros en la región para cumplir con este compromiso.

"Varios torneos programados para este año, incluidas las competiciones de equipos nacionales de Concacaf por grupos de edad, debían ser oportunidades cruciales para probar el VAR y brindar más experiencia a nuestros árbitros. La cancelación de estos concursos debido a la pandemia ha dificultado nuestro trabajo en este ámbito", expresó la organización regional.

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Concacaf introducirá el VAR en la edición 2021 de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL) y la Copa Oro Concacaf 2021.

En lo que respecta a la edición del 2020 de la Liga de Campeones, la Concacaf señaló que ya había comenzado con más de la mitad de la competencia que se jugó a principios de este año sin VAR y no tuvieron ya la oportunidad de introducirlo en los siete últimos partidos programados en la sede burbuja de Orlando.

Mientras que en el apartado disciplinario, la Concacaf calificó los incidentes ocurridos durante el medio tiempo del partido entre el América y LAFC de "inaceptables" y el Comité sancionó al exentrenador del equipo mexicano, Miguel Herrera, y al asistente de LAF, Ante Razov, con cuatro partidos de suspensión para cada uno por conducta antideportiva.

Además impuso otro más a Herrera por continuar comunicándose con el equipo luego de ser expulsado del encuentro, que perdió por 3-1 y, por tanto, quedó eliminado de la competición.

Las sanciones son aplicables en todas las competencias de clubes de Concacaf con efecto inmediato.

También la Concacaf reiteró que las regulaciones de la Liga de Campeones establecen claramente que las decisiones de los árbitros en el campo son definitivas y están en línea con las regulaciones de la FIFA para sus competiciones y ha estado vigente durante todo el torneo.

Desde una perspectiva de integridad, la Concacaf señala que no puede cambiar las reglas en esta última etapa de la competencia. Por este motivo, no es posible anular las tarjetas rojas otorgadas en la Liga de Campeones 2020.