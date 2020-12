¿Cómo están Pavón y Samira tras el affaire que puede costar al torero su relación con Joy?

22/12/2020 Samira y Pavón se arrepienten de su affaire EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MEDIASET



MADRID, 22 (CHANCE)



Pese a no haberse hecho con "La casa fuerte 2" y sucumbir en la finalísima frente a Mahi y Rafa, el reality podría cambiar las vidas de Antonio Pavón y Samira para siempre. O, por lo menos, la del torero, que podría ver como su tórrido affaire en la ducha con su compañera de concurso durante una fiesta en la que se dejaron llevar por el frenesí, algo de lo que ambos están muy arrepentidos, podría dar la traste con sus planes de boda con Joy.



Y es que pese a que Pavón lo ha pasado mal en los últimos días. Todavía no ha podido hablar con su novia para explicarle el por qué de esta infidelidad, sabe que ha metido la pata y, antes de volver a la "realidad", ha declarado en la casa su amor por ella y ha querido dejar claro que "la única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joy". "Lo que yo siento por ella es el amor más grande que hay en el planeta", admitiendo que no quiere ver llorar a su chica "por su culpa"



Consciente de que "la he cagado" y de que su novia "estará sufriendo" por esta deslealtad con Samira, el torero cree que Joy le dejará explicarse: "Es una persona muy coherente que en los momentos más difíciles sabe hablar con mucha coherencia y darle siempre la mejor solución". "Sé que ella me ama a mi con todo el corazón, igual que yo a ella", ha afirmado.



Samira, por su parte, tampoco lo está pasando bien en los últimos días, y ha confesado que "siento mucha vergüenza y mucha pena por la situación". Algo que no se han creído sus compañeros de reality, que han cargado duramente contra la argentina. Unos ataques en los que dudaban que sintiese su tórrido encuentro con Pavón y que han terminado con la extronista abandonando el Jardín Secreto a gritos tras las risas y opiniones de Aurah y Toni Spina, a los que incluso llamó bastardos.



Y es que Aurah, que escuchó a la "parejita" dando rienda suelta a su pasión en el baño, se encargó de comentar el episodio con todos los compañeros de la casa, dejando en mal lugar tanto a Pavón como a Samira, que acabaron llamando a la canaria "traumada" por las infidelidades de Jesé y asegurando que se había hecho famosa por estar con Kiko Rivera .



Además, y sin entender cómo Aurah y Tony Spina - principalmente, puesto que el resto también censuraron su actitud - se atrevían a opinar sobre su affaire con Antonio Pavón y a cuestionar la fidelidad del diestro, Samira estallaba desvelando que el italiano tuvo relaciones con ella mientras salía con Makoke. Algo que Tony ha negado, aunque sin mucha convicción, y que parece que traerá cola en los próximos días.