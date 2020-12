Ciencia.-Nueva población de ballena azul descubierta en el Índico occidental

22/12/2020 Una ballena azul del noroeste del Océano Índico se lanza a bucear en la costa del Mar Arábigo de Omán. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROBERT BALDWIN/ENVIRONMENT SOCIETY OF OMAN



La detección de una 'canción' única ha revelado lo que se cree que es una nueva población de ballenas azules en el Océano Índico occidental.



Las ballenas azules son los animales más grandes que jamás hayan vivido en nuestro planeta y se encuentran en todos los océanos del mundo. Todas las ballenas azules cantan canciones reconocibles y de tono muy bajo, y convenientemente para los investigadores, cada población tiene su propia canción única.



En un artículo publicado recientemente en la revista Endangered Species Research, los investigadores describen un nuevo canto de ballena azul que se escucha desde la costa del Mar Arábigo de Omán hasta el archipiélago de Chagos en el Océano Índico central y tan al sur como Madagascar en el suroeste del Índico.



El doctor Salvatore Cerchio, director del Programa de Cetáceos del Fondo Africano de Conservación Acuática y Científico Visitante en el Acuario de Nueva Inglaterra, dirigió el análisis de las grabaciones de ballenas de tres lugares en el Océano Índico occidental. Cerchio grabó por primera vez la canción novedosa en 2017, durante una investigación centrada en las ballenas de Omura en el canal de Mozambique frente a Madagascar, y la reconoció como una canción de ballena azul que nunca se había descrito. Cerchio también estaba trabajando con un equipo de científicos que recopilaba grabaciones acústicas frente a la costa de Omán en el Mar Arábigo.



Al analizar los datos acústicos de Omán, el equipo reconoció la misma canción inusual. Este nuevo canto de la ballena azul se grabó con mayor frecuencia frente a Omán que en Madagascar, y los investigadores tuvieron claro que habían encontrado lo que probablemente era una población de ballenas azules no reconocida anteriormente en el Océano Índico occidental.



"Fue bastante notable", dijo Cerchio, "encontrar un canto de ballena en sus datos que fuera completamente único, nunca antes informado, y reconocerlo como una ballena azul". El canto de la ballena azul se ha estudiado ampliamente a nivel mundial y se han identificado varias poblaciones de ballenas azules en función de sus distintos cantos en todo el Océano Índico.



"Con todo ese trabajo en los cantos de las ballenas azules, pensar que había una población que nadie conocía hasta 2017, bueno, te deja boquiabierto", dijo Cerchio.



En 2018, el equipo informó sus hallazgos al Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que estaba en el proceso de evaluar el estado de las poblaciones de ballenas azules en el Océano Índico. El hallazgo generó bastante entusiasmo en la reunión y planteó muchas preguntas nuevas sobre los movimientos y la estructura de la población de ballenas azules en el Océano Índico.



El equipo colaborativo creció y el análisis de los datos de los tres sitios sugirió que la población puede pasar la mayor parte de su tiempo en el noroeste del Océano Índico, en el Mar Arábigo y al oeste del Chagos. Durante mucho tiempo se ha reconocido que una población única de ballenas azules reside en el norte del Océano Índico, pero se asumió que las ballenas en el Mar Arábigo pertenecían a la misma población que se ha estudiado frente a Sri Lanka y se extiende hacia el centro sur del Océano Índico. Sin embargo, las canciones cuentan una historia diferente.



"Antes de nuestro esfuerzo de grabación frente a Omán, no había datos acústicos del Mar Arábigo, por lo que la identidad de esa población de ballenas azules era inicialmente solo una suposición", dijo Andrew Willson de Five Oceans Environmental Services LLC, quien dirigió el despliegue de las unidades de grabación. "Nuestro trabajo muestra que hay mucho más que aprender sobre estos animales, y este es un requisito urgente a la luz de la amplia gama de amenazas para las grandes ballenas relacionadas con la expansión de las industrias marítimas en la región".



CAZADAS HASTA CASI SU EXTINCIÓN



Las ballenas azules fueron cazadas hasta casi la extinción en todo el mundo durante el siglo XX, y las poblaciones solo han comenzado a recuperarse muy lentamente en las últimas décadas después de la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas. El Mar Arábigo fue blanco de la caza ilegal de ballenas en la década de 1960, una actividad que casi erradicó lo que probablemente ya eran pequeñas poblaciones de ballenas jorobadas, ballenas azules, cachalotes y ballenas de Bryde.



Algunos investigadores consideran que tanto las ballenas azules del norte del Océano Índico como las ballenas jorobadas del Mar Arábigo comprenden subespecies únicas, no simplemente poblaciones, lo que las hace particularmente especiales e importantes para la biodiversidad.