Chile tiene ya suficientes vacunas, pero quiere más

(Bloomberg) -- El Gobierno chileno ha asegurado más allá de las dosis necesarias para vacunar a su población de 18 millones, pero está negociando obtener más en caso de que alguno de esos contratos fracase, dijo el titular de uno de los organismos gubernamentales a cargo de obtener esos contratos.

El país ha asegurado 36 millones de vacunas hasta ahora, incluidos diez millones de Pfizer-BioNTech, diez millones de Sinovac, cuatro millones de AstraZeneca-Oxford y cuatro millones de Johnson & Johnson, dijo Rodrigo Yáñez, subsecretario de relaciones económicas internacionales, en una entrevista. El Gobierno también tiene cerca de ocho millones de dosis del programa mundial de suministro de vacunas COVAX.

Sin embargo, las negociaciones para el suministro de más vacunas continúan, dijo Yáñez. “Estamos buscando un plan B con otros laboratorios, en caso de que puedan fallar los que tenemos”. Calificó a Chile de “ejemplo” para el mundo en la diversificación de las fuentes de vacunas y dijo que su equipo está en comunicación con Moderna y Novavax e intentar establecer contacto con el Sputnik 5 de Rusia.

Chile es el país latinoamericano que ha obtenido la mayor cantidad de vacunas en relación con su población. Tan pronto como se declaró la pandemia, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio a la división de Yáñez la misión de contactar a los laboratorios, incluso a los que estaban en las etapas iniciales de desarrollo de la vacuna.

Los economistas están contando con que la aplicación de la vacuna permita que el país se recupere de la contracción de este año. El banco central prevé un crecimiento de hasta 5,5% para 2021. Cerca de US$200 millones del presupuesto fiscal del próximo año se destinarán al pago de vacunas.

Chile debería comenzar este mes la vacunación de los trabajadores de salud de primera línea con la vacuna Pfizer, dijo dijo Piñera el 16 de diciembre.

