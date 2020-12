Bielorrusia.- Bielorrusia abre causas penales contra la oposición por crear formación extremista

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía General de Bielorrusia ha anunciado este lunes la tramitación de una serie de demandas penales contra algunos de los integrantes del movimiento opositor Consejo de Coordinación, entre ellos a su líder Svetlana Tijanóvskaya, por la "creación de formación extremista" con la que tomar el poder por medio de mecanismos "anticonstitucionales".



A través de un comunicado, la Fiscalía ha acusado también a María Kolushésnikova, Olga Koval, María Kolushésnikova y Serguéi Dilevski no sólo por conspirar en la creación de una "formación extremista", sino también por "formar parte de su "dirección", así como por haber llevado a cabo labores de "recaudación de fondos" y "financiación" de la misma.



Entre los acusados también está Aleksey Leonchik, uno de los creadores de un fondo solidarios para "víctimas de la persecución" de las autoridades del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, detalla el medio bielorruso Tut.by.



En este sentido, la Fiscalía ha advertido de que "cada hecho de prestar asistencia a un grupo extremista liderado" por estas personas conllevará "una evaluación jurídica" contra quienes presenten esta ayuda, ya sean "ciudadanos de la República de Bielorrusia, apátridas, ciudadanos extranjeros, o funcionarios".



Bielorrusia lleva siendo escenario de protestas desde el pasado 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo período del actual mandatario. Las últimas se celebraron este fin de semana y se saldaron con un centenar de detenidos debido a que no estaban autorizadas.



Según el recuento oficial de las elecciones, Lukashenko obtuvo el 80,1 por ciento de los votos, seguido de la líder de oposición, Svetlana Tijanovskaya, con el 10,12 por ciento. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.



Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, no reconocen como legítima la reelección de Lukashenko.