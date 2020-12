Biden pide más estímulo, los “días más oscuros” están por llegar

(Bloomberg) -- El presidente electo, Joe Biden, advirtió que los “días más oscuros” de la pandemia de coronavirus aún estaban por llegar y pidió al Congreso que esté listo a principios del próximo año para aprobar otro paquete de estímulo que este año les tomó meses concretar.

“Los días más oscuros en nuestra batalla contra el covid están por delante, no detrás de nosotros”, dijo Biden en una conferencia de prensa de fin de año en Wilmington, Delaware.

Biden señaló que el país necesita apoyar a los Gobiernos estatales y locales, cuyos recursos han caído durante la pandemia, además de ofrecer otros estímulos económicos.

“El Congreso hizo su trabajo esta semana y puedo, y debo, pedirles que lo hagan el próximo año”, dijo.

El Congreso aprobó el lunes el segundo paquete de rescate económico más grande en la historia de Estados Unidos como parte de un enorme proyecto de ley de gastos de fin de año por un total de US$900.000 millones.

Además de financiar las operaciones del Gobierno para el resto del año fiscal, la legislación proporcionará ayuda a pequeñas empresas, beneficios de desempleo complementarios y pagos de estímulo de US$600 a la mayoría de los estadounidenses y sus hijos a partir de la próxima semana. También incluye fondos para escuelas, aerolíneas y para la distribución de vacunas.

Más de 18 millones de estadounidenses han sido infectados con el virus y más de 321.000 han perdido la vida.

Las vacunas comenzaron a aplicarse la semana pasada y los primeros en recibirlas fueron socorristas, legisladores y algunas personas de la tercera edad. Biden, de 78 años, fue vacunado el lunes durante una transmisión de televisión en vivo, mientras que la vicepresidenta electa, Kamala Harris, lo hará la próxima semana.

