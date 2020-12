Biden dice que pedirá al Congreso un nuevo plan de ayuda económica por el covid-19

Wilmington, Estados Unidos, 22 Dic 2020 (AFP) - El presidente electo Joe Biden dijo el martes que los perpetradores de un ciberataque masivo contra el gobierno de Estados Unidos, extraoficialmente atribuido a Rusia, deben enfrentar consecuencias y atacó al presidente Donald Trump por su suave respuesta a la amenaza."No podemos dejar que esto quede sin respuesta", dijo Biden en declaraciones antes de las vacaciones."Eso significa dejar en claro y públicamente quién es responsable del ataque y tomar medidas significativas para responsabilizarlos".Biden, quien como presidente electo ha recibido informes de inteligencia sobre temas clave de seguridad nacional, dijo que aún hay mucho desconocimiento sobre el alcance de los daños del ataque.La semana pasada, la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos dijo que una operación altamente técnica y bien coordinada penetró hace meses los sistemas corporativos y del gobierno estadounidense, al infiltrar un software de seguridad ampliamente utilizado."No veo evidencia de que esté bajo control", dijo Biden, contradiciendo a Trump."Este presidente aún no ha identificado quién es el responsable", señaló.Advirtió que tomaría represalias una vez que asumiera la presidencia, el 20 de enero."Cuando sepa la magnitud del daño y, de hecho, quién es formalmente responsable, pueden estar seguros de que responderemos", dijo."Hay muchas opciones que no discutiré ahora". - Ataque devastador - Según funcionarios estadounidenses, la violación más devastadora de la seguridad informática estadounidense en años afectó al menos a los departamentos de Estado, Comercio, Tesoro, Energía y Seguridad Nacional, así como a los Institutos Nacionales de Salud.Analistas esperan que otros departamentos, y posiblemente agencias de inteligencia clave, también hayan sido víctimas del ataque y que podría llevar meses o más evaluar el daño.Biden calificó el ataque como un "grave riesgo" para la seguridad nacional y criticó a Trump por restar importancia a la ciberseguridad durante sus casi cuatro años en el cargo.El ataque, dijo, fue "cuidadosamente planeado y cuidadosamente orquestado. Se llevó a cabo utilizando sofisticadas herramientas cibernéticas"."Los atacantes lograron tomar al gobierno federal por sorpresa y desprevenido".Acusó a Trump de fracasar en su trabajo de proteger al país y de "irracionalmente restar importancia a la gravedad de este ataque"."Sigue siendo su responsabilidad como presidente defender los intereses estadounidenses durante las próximas cuatro semanas", dijo."Este asalto ocurrió bajo la vigilancia de Donald Trump, cuando él no estaba mirando", dijo Biden.El gobierno aún tiene que atribuir oficialmente los ataques a algún país o persona, a pesar de que altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado Mike Pompeo y el fiscal general Bill Barr, y miembros de alto rango del Congreso informados sobre el tema, han señalado a Rusia.Trump, sin embargo, acusó la semana pasada a los medios de siempre revivir la amenaza de Rusia."El ciberataque es mucho mayor en los medios de noticias falsos que en la realidad", tuiteó Trump."Me han informado completamente y todo está bien bajo control", escribió."Rusia, Rusia, Rusia es el canto prioritario cuando algo sucede", dijo, y luego sugirió que China podría ser el perpetrador.sms-ec-pmh/acb/mps/lda -------------------------------------------------------------