Baloncesto.-El Barça despierta tarde ante Larkin

El Barça despierta tarde ante Larkin



El conjunto catalán cae 86-79 ante el Efes tras un mal tercer cuarto y suma su segunda derrota consecutiva en la Euroliga



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Barça encadenó su segunda derrota consecutiva en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 después de perder este martes por 86-79 ante el Anadolu Efes Istanbul turco en la decimosexta jornada de la competición, tras un partido en el que los de Sarunas Jasikevicius despertaron tarde tras un mal tercer cuarto y fueron víctimas también de la mejor versión de Shane Larkin.



Llegaba el conjunto catalán a Estambul en busca de recuperar el tropiezo del pasado viernes en el Palau ante el Maccabi, pero encajó su quinta derrota de la temporada, en buena parte por una mala salida tras el descanso, saldado con un parcial de 25-11 que dio una ventaja suficiente a su rival para salir de su crisis de cuatro reveses seguidos y ponerse con un balance de 8-8.



Mucha parte de culpa tuvo también el buen partido de Larkin, un jugador que no estaba brillando tanto durante esta campaña, pero que lideró a los de Ergin Ataman 23 puntos, ocho asistencias y siete rebotes para un total de 37 de valoración. El base estuvo bien acompañado por Micic (17) y por momentos puntuales de Simon (16), clave en el segundo cuarto para meter al equipo otomano en el partido, mientras que en el bando visitante Mirotic (18) y Calathes (15) fueron los mejores, aunque no se salieron de la irregularidad general.



Con todo, el Barça comenzó entonado en el Sinan Erdem Dome, donde su baloncesto ofensivo y su defensa atenazaron de inicio a los locales. Tras un aviso de 0-7 que encontró respuesta en el conjunto turco, le endosó otro 0-11, con buena mano de Abrines, para abrir una primera brecha importante (10-20).



El Efes logró cerrar esa 'herida' y en el segundo cuarto encontró su mejor baloncesto, de la mano de Krunoslav Simon y de Shane Larkin. El croata hizo 11 puntos en estos diez puntos, afinando la puntería desde el triple y con tres casi seguidos provocó el volteo en el marcador (37-33), bien apoyado por el eléctrico base.



Los de Sarunas Jasikevicius, con Oriola, Smits y Higgins echando una mano en ataque a Mirotic (11 puntos), controlaron este primer momento de duda y no permitieron que su rival se escapase más con la llegada del descanso (43-43).



EL BARÇA SE ATASCA



El Barça no salió de vestuarios entonado a nivel ofensivo, con algunas canastas fáciles falladas, y el Efes no lo desaprovechó. Un triple de Micic hizo saltar las alarmas en el bando blaugrana (55-45) y Jasikevicius llamó al orden rápidamente para intentar enderezar el rumbo de un equipo 'secado' en ataque y con sólo dos puntos en más de cinco minutos.



El minuto del técnico lituano no surtió efecto y encima vino precedido de un momento de acierto desde el triple de su rival. El equipo catalán se enredó en errores y el castigo que recibió fue severo, aunque minimizado al final, de cara a un cuarto final en el que iba a necesitar una obligada reacción (69-54).



El Barça se afanó en ella desde una clara subida de la intensidad defensiva que incomodó a los de Ergin Ataman y los triples de Higgins y Mirotic le permitieron meterse de nuevo en el encuentro (75-67). El partido entró en una fase de muchos errores en los dos lados de la pista y eso favoreció a los locales para seguir respirando.



Sin embargo, apareció la figura de un Calathes que no había tenido su mejor noche y con un triple y un '2+1' confirmaron las intenciones visitantes (77-72) con todavía dos minutos y medio por jugar, pero Larkin dio aire suficiente a los suyos para hacerse con la victoria y aumentar las dudas del Barça.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ANADOLU EFES ISTANBUL, 86 - BARÇA, 79 (43-43, al descanso).



--EQUIPOS.



ANADOLU EFES ISTANBUL: Micic (17), Simon (16), Anderson (5), Moerman (5) y Dunston (12) --quinteto inicial--; Larkin (23), Beaubois (2), Singleton (-) y Sanli (6).



BARÇA: Calathes (15), Higgins (14), Abrines (6), Mirotic (18) y Pustovyi (2) --quinteto inicial--; Oriola (8), Hanga (6), Bolmaro (2), Smits (6), Martínez (-) y Kuric (2).



--PARCIALES: 18-24, 25-19, 26-11 y 18-25.



--ÁRBITROS: Lottermoser, Javor y Vilius.



--PABELLÓN: Sinan Erdem Sports Hall.