¿Aún no conoces los productos de la 'Mejor Marca Orgánica Vegana? Se van a convertir en tus aliados de belleza

22/12/2020 Éstos son los Productos Orgánicos que se convertirán en tus grandes aliados de belleza en 2021. Münnah es una marca de cosmética natural y ecológica que apenas tiene cuatro años de vida pero acaba de ser elegida la 'Mejor Marca Orgánica Vegana' de 2021 en los Organics Clean Awards, de Organics Magazine. Si no conoces sus productos, prepárate a descubrirlos porque se van a convertir en tus preferidos para el año que viene. MADRID, 22 (CHANCE) Sus ingredientes son 100% vegetales ecológicos certificados y los productos no tienen agua añadida ni ingredientes transformados químicamente y ¿para quiénes están indicados? Para ti si quieres cuidar y mejorar tu piel, ya sea por problemas dermatológicos o para retrasar el envejecimiento de piel, mejorando el respeto a tu propia salud y al medio ambiente. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MÜNNAH



Münnah es una marca de cosmética natural y ecológica que apenas tiene cuatro años de vida pero acaba de ser elegida la 'Mejor Marca Orgánica Vegana' de 2021 en los Organics Clean Awards, de Organics Magazine. Si no conoces sus productos, prepárate a descubrirlos porque se van a convertir en tus preferidos para el año que viene. MADRID, 22 (CHANCE)



Sus ingredientes son 100% vegetales ecológicos certificados y los productos no tienen agua añadida ni ingredientes transformados químicamente y ¿para quiénes están indicados? Para ti si quieres cuidar y mejorar tu piel, ya sea por problemas dermatológicos o para retrasar el envejecimiento de piel, mejorando el respeto a tu propia salud y al medio ambiente.



Tomar conciencia de la toxicidad de la mayoría de la cosmética convencional es lo que hizo que surgiera la idea de crear Münnah, una cosmética natural y ecológica, con ingredientes 100% vegetales ecológicos certificados, sin agua añadida, ni ingredientes transformados químicamente.



Son productos de alta cosmética ecológica , saludables para el cuidado y tratamiento de la piel, con una composición 100% natural son productos que vehiculizan fenomenal en nuestra piel y su uso continuado aporta salud actuando desde dentro hacia afuera, ofreciendo un aspecto visiblemente más luminoso, suave y saludable .



Detrás de la marca está Nuria Téllez, farmacéutica y cosmetóloga, especialista en plantas medicinales y aromaterapia y un sello muy claro, productos de alta calidad y hechos en España, principalmente con productos españoles.



Como puedes imaginar, los productos no tienen siliconas, vaselina, PEGS ni otros residuos del petróleo y tampoco perfumes sintéticos por lo que el aroma proviene de los componentes naturales de cada producto



En este momento sus productos se venden a través de su tienda online (www.munnah.es) principalmente y en establecimientos colaboradores, también en varios países de la UE y en puntos de venta en Japón, México y NY. Además de obtener el galardón a la mejor Marca Orgánica Vegana 2021, en el que han participado 70 marcas, muchas de ellas internacionales, tres productos de Münnah han resultados ganadores en los Organics Clean Awards 2021.



Te los descubrimos porque van a convertirse en tus mejores aliados a lo largo del año:



- Luz de Münnah, Mejor Crema Antiedad de Noche, especialmente diseñada para trabajar las manchas, marcas, arrugas e irregularidades de la piel. Mejora el tono y actúa eliminando suavemente las manchas o marcas en la piel mientras se va regenerando tu piel aportando luminosidad. La propuesta de la marca es un tratamiento nocturno intensivo de cuatro meses.



- Contorno de ojos Münnah, Mejor Contorno de Ojos, es un serum en crema altamente concentrado que reduce visiblemente las bolsas gracias a la acción calmante de la manzanilla y también mejora las ojeras gracias al aceite de ciprés. Hidrata y aumenta la elasticidad de la piel, atenuando las arrugas y líneas de expresión.



- Münnah Hidratación, Mejor Crema Piel Mixta. Está especialmente indicada para piel mixta o con tendencia a grasa. Al no tener agua en su composición su efecto es mucho más duradero, la piel está más suave, hidratada y protegida durante más tiempo. Gracias a la formulación de sus ingredientes este bálsamo hidrata y nutre en profundidad, estimula la regeneración de la piel y mantiene el equilibrio natural de la grasa de la piel.