Apple apunta a sacar vehículo autónomo para 2024, según Reuters

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea fabricar un automóvil autónomo para los consumidores y tiene como meta producirlo para 2024, informó Reuters el lunes.

La compañía está desarrollando su propia tecnología de batería que podría reducir el costo de las mismas y ampliar el rango del vehículo, dijo Reuters, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto. Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

Apple está acudiendo a socios externos para obtener elementos del sistema, incluidos sensores Lidar que permiten que los automóviles autónomos tengan una visión tridimensional del mundo en tiempo real, agregó Reuters. Apple también está desarrollando su propia tecnología Lidar.

Todavía existe la posibilidad de que Apple decida reducir el alcance de sus esfuerzos a un sistema de conducción autónomo que se integre con un automóvil fabricado por un productor automotriz tradicional, informó Reuters, y señaló que no está claro quién lo fabricaría para Apple.

Apple ha venido trabajando en la tecnología de automóviles sin conductor desde 2014, pero redujo sus ambiciones respecto a un vehículo de pleno derecho en 2017, informó Bloomberg News. Desde entonces, Apple ha estado trabajando en el sistema autónomo subyacente. La compañía debe decidir si unir este sistema a su propio automóvil o a vehículos existentes, o asociarse con un fabricante automotriz establecido, informó Bloomberg News a principios de este mes.

