Angeliño no deja de crecer

EFE/EPA/ALEXANDER HASSENSTEIN

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- El Leipzig no falló y certificó su clasificación para los octavos de final de la Copa de Alemania, tras imponerse este martes por 0-3 al Augsburgo, en un encuentro en el que el jugador español Angeliño volvió a demostrar su exponencial crecimiento.

Dueño y señor del carril izquierdo de los “toros rojos”, Angeliño se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Julian Nagelsmann, que ha encontrado en el gallego no sólo ya un magnífico asistente, sino también un inesperado goleador.

Tal y como confirmó este martes con el espectacular tanto que firmó a los 81 minutos para cerrar el triunfo del Leipzig sobre el Augsburgo.

Angeliño, que suma ya ocho dianas en la presente campaña, demostró la calidad y potencia que atesora en su pierna izquierda, tras recoger un balón suelto en el pico del área y colocarlo en la escuadra contraria.

Un auténtico golazo que sirvió para completar una nueva exhibición del lateral gallego, que también jugó un papel fundamental en el primer tanto del Leipzig, tras poner en la cabeza del húngaro Willi Orban un preciso saque de esquina.

Sin embargo, Angeliño no fue el único protagonista español de un encuentro, en el que Dani Olmo sumó una nueva asistencia, tras filtrar un preciso pase a los 74 minutos para el que danés Yussuf Poulsen estableciese el momentáneo 0-2.

Igualmente estará en los octavos de final del Borussia Dortmund, tras imponerse por 0-2 al Braunschweig, conjunto de la Segunda División, en un choque en el que pese al triunfo los renanos siguieron dejando muchas dudas.

Y eso que el Borussia apenas tardó doce minutos en situarse por delante en el marcador, gracias a un tanto del central Mats Hummels, que no desaprovechó un balón suelto en el interior del área tras el saque de una falta lateral para firmar el 0-1.

Una circunstancia que no impidió a los del croata Edin Terzic, que hoy apostó por un once plagado de suplentes, sufrir más de lo previsto ante un Braunschweig, que incluso llegó a estrellar un balón en el larguero.

Susto que no impidió el triunfo de un Borussia de Dortmund, que selló definitivamente su clasificación con el gol (0-2) del ingles Jadon Sancho en el tiempo de prolongación.

Quien no pudo evitar la sorpresa fue el Hoffenheim, que cayó eliminado por 6-7 en la tanda de penaltis ante el Furth, equipo de la Segunda División, tras concluir con empate 2-2 el tiempo reglamentario y la prórroga.

Un tiempo extra que el Furth tuvo la oportunidad de evitar al disponer en el minuto 94 de un penalti a su favor, que el centrocampista Paul Seguin no acertó a transformar.

El que no falló fue el Schalke, que se impuso por 1-3 al modesto Ulm, conjunto de la categoría regional, en un choque en el que destacó la actuación del delantero belga Benito Raman, autor de dos de los tres tantos visitantes.

Tampoco dio pie a la sorpresa el Borussia Mönchengladbach que se impuso por un contundente 0-5 al Elversberg, equipo también de la categoría regional, en un encuentro que permitió el estreno goleador del joven delantero paraguayo Julio Villalba que cerró la goleada visitante desde el punto de penalti.

Por su parte, el Colonia, en el que el central español Jorge Meré volvió a ser titular, sello su pase a los octavos, tras vencer este martes por 1-0 al Osnabruck, conjunto de la segunda División, con un gol del delantero francés Anthony Modeste en la prolongación del primer tiempo.

Una clasificación que no pudo lograr el Unión Berlín, una de las grandes revelaciones de la Bundesliga en la presente campaña, que se vio sorprendido en casa 2-3 por el Paderborn, conjunto de la Segunda División.

De hecho, el equipo berlinés, que ocupa la sexta plaza de la Bundesliga, se dejó cualquier opción de pelear por la clasificación tras un mal primer tiempo, que el Paderborn no desaprovechó para marcharse al descanso con una ventaja de 1-3, que hizo imposible la remontada de los locales en la segunda mitad.