Ana Obregón recuerda las Navidades que ha pasado al lado de Álex Lequio

En el año más complicado de su vida, Ana Obregón no ha dejado pasar la oportunidad de recordar una vez más a su hijo en unas fechas tan señaladas. A punto de poner punto y final al 2020 desde TVE junto al resto de españoles, Ana Obregón ha vuelto a recurrir a su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras llenas de cariño a su hijo."Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida" comienza diciendo la actriz en la publicación que acompaña a un recorrido fotográfico por todas las Navidades al lado de su hijo.Dejando claro que estas Navidades serán especialmente duras para ella por ser las primeras que pasa sin Álex, la actriz reconoce: "Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin tí".Una vez más Ana Obregón ha vuelto a compartir su dolor con sus seguidores de Instagram demostrando que está pasando por el momento más duro de su vida tras la pérdida de su hijo.