AMP2.- R.Centroafricana.- Touadéra insiste en celebrar las elecciones en RCA y descarta negociar con los rebeldes

Rusia admite el envío de instructores militares y aclara que solo enviará tropas si se lo pide Bangui



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, ha descartado aplazar las elecciones de este domingo, como le reclama un sector de la oposición ante la rebelión armada lanzada en los últimos días y que respaldaría al expresidente François Bozizé, rechazando igualmente eventuales negociaciones.



"El 27 vamos a las elecciones. Ahora que hemos reencontrado el orden constitucional, debemos mantenerlo por la democracia", sostuvo este lunes el mandatario, en referencia al acuerdo de paz de febrero de 2019 que puso fin al conflicto que estalló a finales de 2013, al que se sumaron catorce grupos armados, tanto antiguos miembros de la coalición Séléka (predominantemente musulmanes) como 'antibalaka' (mayoritariamente cristianos).



"¿Negociar? ¿Cómo? ¿Bajo qué forma?", planteó Touadéra, según informa la emisora RFI. "Como se puede ver bien, hay ataques, no tenemos tiempo de negociar", defendió el presidente, para a renglón seguido añadir que tampoco "sabemos con quién negociar".



El viernes, los líderes de seis grupos armados, tanto antiguos Séleka como 'antibalaka' anunciaron la creación de la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), fusionándose "en una sola entidad" bajo un "mando unificado" con el objetivo, según precisaron posteriormente, de hacerse con el "control total del territorio".



Según informa el medio local 'Le Tsunami', la coalición habría dado este lunes un ultimátum de 48 horas a Touadéra para que organice una concertación nacional con todas las fuerzas vivas del país, bajo los auspicios de la comunidad internacional, en particular de la UE, la UA y la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC). Cumplido el plazo, han advertido que sus cientos de miles de seguidores marcharán hacia Bangui.



Entretanto, continúan los enfrentamientos entre las fuerzas del CPC y el Ejército centroafricano (FACA). Según informa el medio Corbeau News, la ciudad de Bambari, en el centro del país, ha caído este martes en manos de los rebeldes tras tres horas de combates con el Ejército y mercenarios rusos del Grupo Wagner. A falta de balance oficial, fuentes humanitarias han indicado a este medio que habría muertos y heridos.



Según la emisora RFI, también ha habido enfrentamientos en las inmediaciones de Sibut, así como en el efe entre Bossembelé y Boali, que lleva desde el oeste del país hacia la capital y que ha sido escenario de combates en los últimos días. A esta última localidad habrían llegado refuerzos de ls grupos armados durante la noche, al igual que a Mbaiki, situada al suroeste de la capital.



El Ejecutivo centroafricano ha acusado a Bozizé, cuya candidatura a las presidenciales del domingo fue rechazada por el Tribunal Constitucional, de estar perpetrando un golpe de Estado. En declaraciones este domingo, el primer ministro, Firmin Ngrebada, acusó al antiguo presidente de "querer desestabilizar el país porque no es candidato". "Bozizé y todos sus cómplices serán procesados por este intento de golpe de Estado", prometió.



DOLOGUÉLÉ SE DESMARCA DE LA OFENSIVA



Así las cosas, el antiguo primer ministro Anicet Georges Dologuélé, al que Bozizé ofreció su respaldo electoral la semana pasada, se ha desmarcado de la actual ofensiva armada. El líder de la Unión para la Renovación Centroafricana (URCA), que ha sellado una alianza con el partido Kwa na Kwa (KNK) de Bozizé, como potencial ganador de los comicios no puede orquestar un golpe de Estado.



Dologuélé ha subrayado que Bozizé le ha ofrecido su respaldo porque ambos son miembros de la Coalición de la Oposición Democrática (COD 2020) y por eso ambos firmaron un acuerdo en Bossangoa, la ciudad del oeste del país donde se encuentra el antiguo mandatario.



"Desgraciadamente, dos días después, asistimos a ese fenómeno de ataque hablando de una nueva rebelión", ha comentado, según informa el medio local Oubangui Medias, subrayando que él no forma parte de "la toma de poder por las armas".



También se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos en el país otro de los principales candidatos opositores, el antiguo primer ministro Martin Ziguelé. El líder del Movimiento para la Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC) ha condenado "la tentativa de golpe de fuerza que busca derrocar las instituciones democráticas salidas de las urnas".



Tras constatar que por el momento se mantiene la fecha electoral, el partido ha animado a sus votantes en un comunicado a recoger su carné de electores y "acudir masivamente a las urnas" para votar por Ziguelé y los candidatos de la formación a las elecciones parlamentarias.



RUSIA ENVÍA INSTRUCTORES MILITARES



Por otra parte, Rusia ha aclarado este martes que sí ha enviado al país a 300 instructores militares tras un desmentido inicial respecto al envío de tropas a RCA, después de que el Gobierno centroafricano anunciara el domingo que había pedido refuerzos tanto a este país como a Ruanda con el fin de garantizar la seguridad de las elecciones.



"Rusia, en el marco del programa de asistencia a Bangui para reforzar la capacidad de defensa de la RCA, respondió a la solicitud de sus dirigentes y envió 300 instructores adicionales para capacitar al personal militar del Ejército nacional", ha explicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, en el que defiende que "es necesario garantizar condiciones para una votación pacífica, transparente y libre".



Por otra parte, el viceministro de Exteriores, Mijail Bogdanov, ha señalado a la agencia Sputnik que Moscú estudiaría el despliegue de un contingente militar en el país africano, siempre y cuando fuese a petición de Bangui y sin violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En otras declaraciones a TASS, había recalcado que "Rusia no tiene un ejército" en este país, si bien "hay una misión del Ministerio de Defensa, conforme a un acuerdo interestatal, y hay oficiales en las fuerzas de paz de la ONU".



También se ha pronunciado sobre la situación Francia. La portavoz del Ministerio de Exteriores expresó este lunes la preocupación de París ante el aumento de las tensiones y condenó "el recrudecimiento de la violencia por parte de grupos armados", pidiendo su "cese inmediato".



"Francia reafirma la necesidad de respetar el orden constitucional y favorecer la celebración de elecciones pacíficas, transparentes y creíbles el 27 de diciembre", sostuvo la portavoz. "Es al pueblo centroafricano al que le corresponde soberanamente elegir a su futuro presidente", recalcó.



En total, hay 17 candidatos en liza para las presidenciales del 27 de diciembre, en las que los centroafricanos también tendrán que elegir al Parlamento. Además del presidente, que parte como claro favorito, también concurren entre otros la presidenta durante la transición, Catherine Samba-Panza, así como los antiguos primeros ministros Martin Ziguelé y Anicet-Georges Dologuélé, y los hijos de dos antiguos mandatarios --Sylvain Patassé, hijo de Ange Félix Patassé, y Jean-Serge Bokassa, hijo de Jean Bedel Bokassa--.