América de México despide a DT "Piojo" Herrera tras eliminación en Liga Campeones Concacaf

Foto de archivo de DT Miguel Herrera enfrentando a jugadores y elementos del cuerpo técnico de Cruz Azul en final de torneo Apertura 2018. Estadio Azteca, Ciudad de México. 13 de diciembre de 2018. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 21 dic (Reuters) - América, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, despidió el lunes al director técnico Miguel "Piojo" Herrera, dos días después de que el equipo fue eliminado por Los Ángeles en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Durante el partido del sábado disputado en el estadio Exploria de Orlando, Florida, el estratega mexicano discutió y peleó con integrantes del cuerpo técnico del club estadounidense.

Debido al altercado que protagonizó, el Comité Disciplinario del organismo suspendió cinco partidos a Herrera en todas las competencias de clubes de la Concacaf.

"América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera dado que ésta ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado el club", informó el equipo.

"Los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición. Le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes", agregó.

El "Piojo", conocido por festejar efusivamente los goles de sus jugadores y por sus constantes gritos a lo largo del partido, dirigió a México en el Mundial 2014, pero en julio del 2015 fue despedido de la selección de su país tras una agresión a un comentarista de televisión.

"Agradezco al club América, tanto directiva, staff y jugadores, así como a toda la gente que lo conforma, por su apoyo incondicional en todo momento. Durante estos tres años y medio de retos, éxitos y fracasos, siempre recibí muestras de cariño hacia mi persona y mi cuerpo técnico", publicó Herrera en un comunicado.

"Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos que esta institución y la afición se merecen. La vida siempre da revanchas, y yo buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho", agregó.

Herrera llegó a las "Águilas" en el 2017 para iniciar su segunda etapa como estratega del club después de dirigirlo entre enero de 2012 y octubre del 2013. Al frente del equipo ganó los títulos de los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018.

"El club se dedicará de tiempo completo a concretar los objetivos y metas que se trazaron en su plan estratégico de cinco años. Con este objetivo en mente, para el torneo próximo que inicia en enero ya se habrá nombrado a un nuevo director técnico", apuntó el equipo.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)