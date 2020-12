Vacuna Pfizer-BioNTech sería eficaz contra nueva cepa del covid

(Bloomberg) -- La nueva cepa de covid-19 que surgió en el Reino Unido probablemente no sea lo suficientemente diferente de las anteriores como para librarse de los efectos de la vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE, indicó el regulador de salud de Europa.

La respuesta de los anticuerpos observada tras la administración de la vacuna no debería verse afectada por los efectos de mutaciones en la nueva cepa, dijo en una rueda de prensa Marco Cavaleri, jefe del equipo de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Las autoridades de salud comenzarían a preocuparse “si vemos varias mutaciones, particularmente en la proteína espiga”, dijo Cavaleri.

“Incluso si aún no tenemos una confirmación completa, es muy probable que la vacuna mantenga la protección contra esta nueva variante”, señaló Cavaleri. El Reino Unido comenzó su campaña de vacunación el 8 de diciembre y, hasta el sábado, había vacunado a unas 350.000 personas, dijo el primer ministro, Boris Johnson, en una conferencia de prensa ese día.

El optimismo del regulador se manifiesta en momentos en que Europa cierra sus fronteras con el Reino Unido y que Londres se enfrenta a un cierre de emergencia para evitar que la cepa mutante se propague. La nueva variante puede propagarse mucho más rápido que las cepas anteriores en circulación, advirtieron las autoridades de salud del Reino Unido, aunque no parece ser más letal.

Aunque los coronavirus generalmente no mutan tan rápido como los virus responsables de la influenza estacional, los científicos han estado monitoreando pequeñas alteraciones durante la pandemia. La variante del Reino Unido suscitó preocupación porque las muestras recolectadas de pacientes mostraron que la nueva cepa estaba provocando un número desproporcionado de nuevos contagios.

La proteína espiga a la que hace referencia Cavaleri es clave porque es el objetivo de muchas de las vacunas contra el covid-19 en desarrollo, incluidas las de Pfizer-BioNTech y Moderna Inc. que ya recibieron la autorización de emergencia en Estados Unidos.

La EMA recomendó el lunes la aprobación de la vacuna de Pfizer, despejando el camino para que las inmunizaciones comiencen en Europa antes de fin de año.

Nota Original:Pfizer, BioNTech Vaccine Likely Beats New Covid Strain, EMA Says

©2020 Bloomberg L.P.