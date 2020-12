"Sin evidencia sólida" de que nueva cepa de coronavirus sea más contagiosa, dice EEUU

Aún no es seguro si la nueva variante del coronavirus descubierta en Reino Unido es más contagiosa, pero Estados Unidos está realizando estudios para obtener más información, dijo el lunes un alto funcionario de Estados Unidos.

"No hay evidencia sólida de que este virus sea más transmisible, (pero) hay una clara evidencia de que está más presente entre la población", dijo Moncef Slaoui, asesor en jefe del programa de vacunación en Estados Unidos.

El científico, experto en vacunas y exejecutivo farmacéutico, prevé que los experimentos de laboratorio muestren que la nueva cepa responde a las vacunas y tratamientos existentes.

Mientras varios países cierran sus fronteras a Reino Unido, Slaoui dijo que era posible que la variante haya prevalecido durante mucho tiempo en ese país, pero que los científicos recién hayan comenzado a buscarla, creando la impresión de un auge de contagios.

"Puede ser que los contagios hayan sucedido sin que lo supiéramos y ahora estemos percibiendo un aumento, o tal vez tiene una mayor transmisibilidad", acotó.

"Lo que está claro es que (la nueva variante) no es más patógena", subrayó, lo que significa que no se ha demostrado que cause una enfermedad más grave.

Sobre la cuestión del contagio, para determinar la causa y el efecto, sería necesario realizar experimentos con animales alojados en un mismo lugar e infectarlos deliberadamente, dijo.

Esto mostraría el nivel de carga viral requerido para infectar a otro animal.

Los Centros Nacionales de Salud (NIH) ya realizan estudios de laboratorio sobre la variante del coronavirus, para determinar si los anticuerpos contra la cepa más dominante de covid-19 serán efectivos contra ella, explicó Slaoui.

"Es muy probable que sea el resultado esperado", dijo.

ia/ec/llu/yo