Shell señala otro trimestre sombrío para las grandes petroleras

(Bloomberg) -- Los inversores que esperaban un repunte en el sector del petróleo y el gas para finales de año podrían sufrir una decepción, si las cifras publicadas por Royal Dutch Shell Plc sirven de referencia.

El gigante energético angloholandés aportó la primera prueba de lo que podría ser otro trimestre sombrío para la industria. Advirtió de otro cargo por deterioro de miles de millones de dólares, un petróleo notablemente más bajo, pérdidas en su división de exploración y producción y ventas de combustible que siguen siendo débiles.

“La estimación parece decepcionante, particularmente en el contexto de la sólida trayectoria que Shell ha tenido en las últimas semanas”, dijo Biraj Borkhataria, analista de RBC en un comentario.

Shell, y el resto del sector, se aproxima a un final de año tumultuoso. Sus finanzas han recibido un golpe a medida que la pandemia de coronavirus diezmó la demanda de petróleo y gas. La compañía se ha visto obligada a reducir dividendos y planea miles de despidos.

Más dificultades

Las cifras iniciales del cuarto trimestre, publicadas el lunes, antes de los resultados completos el 4 de febrero, muestran que las dificultades no han terminado para la compañía.

Los resultados comerciales en la división de productos de petróleo serán “significativamente más bajos que en el tercer trimestre”, cuando el negocio ayudó a Shell a evitar pérdidas. La compañía prevé volúmenes de venta de combustible de 4 millones a 5 millones de barriles por día, en consonancia con el trimestre anterior, pero por debajo de los más de 6 millones del año anterior.

Se espera que el negocio de exploración y producción de Shell informe una pérdida ajustada para el cuarto trimestre, en parte debido a un cargo fiscal de entre US$600 millones y US$900 millones.

La compañía espera cargos después de impuestos de hasta US$4.500 millones relacionados con devaluaciones de activos, reestructuración y “contratos onerosos”. Shell ya ha anunciado más de US$18.000 millones en pérdidas por depreciación de activos este año.

Shell tiene previsto publicar una actualización de estrategia el 11 de febrero.

