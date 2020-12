Seahawks aseguran viaje a los playoffs; Patriots son eliminados

El mariscal de campo de los Seahawks Russell Wilson. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Houston (EE.UU.), 20 dic (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) completó la jornada dominical de la Semana 15 de competición con los Seahawks de Seattle clasificados para disputar de nuevo los playoffs.

Mientras que la cruz de la moneda la protagonizaron los Patriots de Nueva Inglaterra que quedaron eliminados de la carrera por los playoffs y ponen fin a la mejor marca de la NFL con racha de 11 apariciones consecutivas en la postemporada.

El mariscal de campo Russell Wilson mandó un pase de anotación y los Seahawks vencieron de visitantes 15-20 a Washington, dejando al equipo de Seattle (10-4) por novena ocasión en 11 temporadas bajo la dirección del entrenador en jefe Pete Carroll clasificado a los playoffs.

Washington (6-8) todavía tiene oportunidad en la División Este de la Conferencia Nacional (NFC).

El novato no reclutado Salvon Ahmed y el veterano Matt Breida se combinaron para 208 yardas por tierra y llevaron a los Dolphins de Miami a una victoria 22-12 sobre los Patriots, que con la derrota quedan eliminados de la contienda de los playoffs y su ausencia pone fin a su mejor marca de la NFL con racha de 11 apariciones seguidas.

Los Patriots (6-8) terminarán en .500 o peor por primera vez desde el campeonato del 2000, año en que seleccionaron al legendario mariscal de campo Tom Brady.

Mientras que los Dolphins (9-5) reforzaron sus oportunidades de comodín y tienen asegurado un récord ganador por segunda vez desde la temporada del 2008.

En la sorpresa de la jornada, el mariscal de campo Sam Darnold mandó un pase de anotación y dirigió la única victoria en lo que va de temporada de los visitantes Jets de Nueva York por 20-23 sobre los Rams de Los Ángeles.

Los Jets (1-13) consiguieron el triunfo, su primero en el campeonato, pero ahora ya no están en posición de ser la primera selección en el sorteo universitario de la NFL.

Con la victoria los Jets aseguraron que no irán a la lista de ser el tercer equipo en la historia de la liga en tener registro de 0-16 en un campeonato.

Mientras que Brady recuperó a Tampa Bay de un par de déficit de 17 puntos, y recreó su milagro del Super Bowl al liderar a los Buccaneers en cinco series consecutivas de anotación en la segunda mitad del partido del domingo para una victoria como visitantes por 27-31 sobre los Falcons de Atlanta.

El juego de Brady llevó a los Buccaneers (9-5) a acercarse a su primera plaza en los playoffs desde 2007.

Otro veterano mariscal de campo Philip Rivers lanzó el pase del touchdown del desempate a Zach Pascal y la defensa de los Colts de Indianápolis recuperó un balón suelto en la zona de anotación cuando restaban 19 segundos del tiempo reglamentario y consiguieron una victoria por 27-20 sobre los Texans de Houston.

Los Colts (10-4) ha ganado tres partidos seguidos y se mantienen líderes en la División Sur de la Conferencia Americana (AFC), al lado de los Titans de Tennessee, que ganaron a los Lions de Detroit.

El pasador Ryan Tannehill logró marca personal de cinco anotaciones, tres con envío y dos por tierra, y el corredor Derrick Henry acumuló 147 yardas y un touchdown en sus acarreos, que permitieron a los Titans (10-4) mantenerse en la lucha por alcanzar los playoffs tras vencer 46-25 a los Lions y su primer título de la División Sur de la AFC desde el 2008.

En otros resultados, el corredor David Montgomery corrió 32 veces para un récord personal de 146 yardas y los visitantes Bears de Chicago derrotaron 27-33 a los Vikings de Minnesota.

El mariscal de campo Patrick Mahomes mostró toda una gama de pases desde lanzamientos laterales, estilo baloncesto y de volteretas, y pasó para 254 yardas y tres anotaciones, y los Chiefs de Kansas City extendieron su racha ganadora a nueve partidos al derrotar como visitantes 29-32 a los Saints de Nueva Orleans.

DeAndre Hopkins tuvo 169 yardas en recepción, la más alta de la temporada, incluida una espectacular de touchdown de 20 yardas para el marcador de la ventaja, y los Cardinals de Arizona mejoraron su posición para llegar a los playoffs al vencer 33-26 a los Eagles de Filadelfia.

El mariscal de campo Baker Mayfield lideró dos series de touchdown de 95 yardas y los Browns de Cleveland se acercaron a terminar su sequía de postemporada de 17 años con una victoria como visitantes por 6-20 sobre los Giants de Nueva York.

El corredor Tony Pollard avanzó por tierra para dos touchdowns, luego de que el estelar Ezekiel Elliott estuvo fuera por una lesión por primera vez en la carrera del dos veces campeón terrestre, y los Cowboys de Dallas vencieron 41-33 a los 49ers de San Francisco.

Los Ravens de Baltimore construyeron una ventaja de 26 puntos en el medio tiempo contra los Jaguars de Jacksonville y los derrotaron 40-14, con lo que sus posibilidad de ir a los playoffs aumentan.

En partidos del sábado, los Bills de Buffalo capturaron su primer título de la División Este de la AFC en un cuarto de siglo, cuando el mariscal de campo Josh Allen lanzó para dos anotaciones y corrió para dos más en un triunfo como visitante por 19-48 sobre los Broncos de Denver.

El corredor Aaron Jones avanzó por tierra para 145 yardas y un touchdown, los Packers de Green Bay llegaron a la zona de anotación en sus primeras tres series y vencieron 24-16 a los Panthers de Carolina.

Sonia Salazar