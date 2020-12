Rusia apoyaría nuevo aumento de producción de OPEP+ en febrero

(Bloomberg) -- Rusia pretende apoyar un nuevo aumento en la producción de la OPEP+ durante la reunión que celebrará el grupo el próximo mes, aun cuando una nueva cepa de coronavirus genera preocupación en torno a la demanda, según funcionarios familiarizados con la política petrolera del país.

En este momento, Moscú cree que tiene sentido aumentar la producción de la OPEP+ en 500.000 barriles por día en febrero, lo que coincide con el incremento acordado para enero, dijeron los funcionarios, quienes pidieron no ser identificados porque la información es confidencial.

Ese sería el mayor aumento permitido por el acuerdo que surgió a partir de las difíciles conversaciones que sostuvo el cártel a principios de diciembre. Para proceder con el incremento, es necesario que otros miembros del grupo estén de acuerdo.

El crudo Brent cayó por debajo de US$50 por barril el lunes después de que el Gobierno del Reino Unido implementara un cierre total de Londres y el sureste de Inglaterra, debido a que una cepa más contagiosa del coronavirus se “salió de control”. Algunas naciones de Europa, Asia y Medio Oriente suspendieron los viajes desde y hacia el país. Una nueva ola de restricciones de desplazamiento podría frenar la recuperación del consumo mundial de petróleo.

Reacciones más rápidas

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados adoptaron un calendario mensual de reuniones, con el fin de reaccionar con mayor rapidez a los cambios en el mercado y hacer ajustes de producción más graduales que se adaptan mejor a una situación volátil.

La repentina aparición de una variante del covid-19 de rápida propagación en Europa ha socavado una ola de optimismo económico causado por el descubrimiento de varias vacunas. Sin embargo, la posición actual de Rusia indica que la nación espera que el mercado pueda absorber la oferta adicional de la OPEP+.

No está claro si Arabia Saudita, líder de la OPEP+ junto con Rusia, apoyará un aumento de la producción en la próxima reunión del grupo el 4 de enero. En las conversaciones a principios de diciembre, el ministro de Petróleo saudí, Abdulaziz bin Salman, estuvo a favor de mantener los actuales recortes de producción durante el primer trimestre, y fue reacio a aceptar la relajación gradual de las restricciones.

Tras reunirse en persona con el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, el sábado en Riad, el príncipe Abdulaziz declinó comentar si estaba a favor de un nuevo aumento de la oferta y solo dijo que quería mantener a los especuladores del mercado “atentos”.

“Nadie sabrá lo que haremos el 4 de enero hasta el día de la reunión”, sostuvo.

