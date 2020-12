Rey Felipe.- VÍDEO: Cs cree que Felipe VI siempre actúa de forma correcta y no necesita consejos de Sánchez para ningún discurso

10/11/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el Rey Felipe VI (d), durante el acto de conmemoración del 75 aniversario de la entrada en vigor de la carta de las Naciones Unidas, en el Palacio Real de El Pardo, El Pardo, Madrid, (España), a 10 de noviembre de 2020. Durante el acto de este 75 aniversario de la ONU se tratará también de reforzar la apuesta por el multilateralismo POLITICA Moncloa



La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha afirmado este lunes que el rey Felipe VI siempre actúa de forma correcta y no necesita "ningún consejo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su discurso de Nochebuena ni para ningún otro.



"No creo que el rey Felipe VI necesite ningún consejo del señor Sánchez para ningún discurso, no creo que le sea demasiado útil", ha declarado Rodríguez en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente.



Según varios medios de comunicación, el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con la Casa Real sobre el discurso televisado que pronunciará el monarca la noche del próximo jueves y su pretensión es que incluya una referencia expresa a la situación de su padre, Juan Carlos I, y marque distancias con él tras las informaciones sobre sus presuntas irregularidades y su regularización fiscal ante la Agencia Tributaria.



Según la portavoz de Cs, Felipe VI ha demostrado durante su reinado que "tiene altura de miras y ejerce un papel respetable y respetado por la ciudadanía".



"Dio la cara después del golpe a la democracia en Cataluña mientras el Gobierno miraba hacia otro lado y siempre que se ha necesitado al jefe del Estado ha estado ahí, actuando de una manera pulcra, correcta y haciendo todo lo que está en su mano para representar a toda la ciudadania", ha destacado.



