Rey Felipe.- Calvo dice que Felipe VI hablará en Nochebuena "sin cortapisas" del Gobierno, que siempre refrenda el discurso

11/12/2020



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La vicepresidente primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este lunes que el Rey Felipe VI se dirigirá en Nochebuena a la ciudadanía "sin ningún tipo de cortapisas" del Ejecutivo, pero se ha mostrado segura de que estará "a la altura de un año muy difícil", y de que trasladará "tranquilidad y seguridad".



Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en la entrega de los XVI Premios Plaza de España, al ser preguntada sobre si el Gobierno le ha dado su visto bueno al discurso que, como cada año, el Rey ofrecerá en Nochebuena, y si hará mención al Rey emérito.



EL GOBIERNO REFRENDA EL DISCURSO, "COMO SIEMPRE"



Calvo no ha hecho referencia a la situación de Juan Carlos I pero sobre el papel que está teniendo el Ejecutivo, sí ha explicado que el trámite es el mismo de siempre, es decir, que el Rey elabora su discurso y el Gobierno, lo refrenda.



"Vamos a respetar a su majestad, que se va a dirigir sin ningún tipo de cortapisas al conjunto de hombres y mujeres de este país, y en este sentido, no tiene más trámite que el de siempre", ha señalado.



En este sentido, ha insistido en que el refrendo del Gobierno es "la normalidad democrática y constitucional desde hace 42 años". "Cada año, igual. No tiene más", ha enfatizado.



En todo caso, ha defendido que "el Rey sabe leer muy bien nuestro país" y que, por ello, el Gobierno tiene "absolutamente claro" que estará "a la altura de un año muy difícil", para trasladar "tranquilidad" y la "seguridad" en la que "cada cual anda haciendo la tarea de que le corresponde", en su caso, "como símbolo de la unidad del Estado".



"Sobre esto no hay comentario ni debate y naturalmente cuando el discurso se produzca, la voluntad libre de cada uno para tener su propia opinión", ha apostillado, tras ser preguntada también por la afirmación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que el discurso del Rey impulsará el debate sobre monarquía o república.