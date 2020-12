Récord de baño helado

SHOTLIST WATTRELOS, NORD, FRANCIA19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano manos volcando hielo en la cabina2. Plano medio personas volcando hielo en la cabina, sobre Romain Vandendorpe3. Plano general personas volcando hielo en la cabina, sobre Romain Vandendorpe4. Primer plano Romain Vandendorpe5. Primer plano cabina llena de hielo con Romain Vandendorpe en el interior 6. SOUNDBITE 1 - Romain Vandendorpe, batió récord de inmersión en hielo (hombre, francés, 13 seg.): "Lo esencial era mostrar que podíamos controlar el cerebro y cosas que parecen fuera de control, independientemente de la espiritualidad y creencias de cada uno, es simplemente un entrenamiento" "L’essentiel c’était de montrer que l’on pouvait prendre le contrôle de son cerveau et prendre le contrôle de choses qui paraissaient hors de contrôle, indépendamment de sa spiritualité ou de ses croyances. " 7. Primer plano Romain Vandendorpe cubierto de hielo 8. SOUNDBITE 2 - Romain Vandendorpe, batió récord de inmersión en hielo (hombre, francés, 15 seg.): "La primera etapa fue sumergirme en agua bajo cero. Al principio me entrenaba fuera, corría con el torso desnudo en pleno invierno. Luego lo hice en agua muy fría, luego en agua bajo cero y luego combinamos agua bajo cero y altitud. Y ahí se volvió más complejo." "La première étape, ça a été de basculer dans de l’eau négative. Au début, je m’entraînais dehors, je faisais des footings torse nu en plein hiver. Ensuite il y a eu l’eau très froide, ensuite il y a eu l’eau négative, et après on est venu y coupler l’eau négative et l’altitude. Et là ça a été encore plus complexe." 9. Plano de apoyo: Primer plano Romain Vandendorpe cubierto de hielo 10. Plano de apoyo: Primer plano cabina con Romain Vandendorpe cubierto de hielo 11. Primer plano personas sacando el hielo para liberarlo12. Plano general personas sacando el hielo para liberarlo13. Plano general Vandendorpe liberado del hielo