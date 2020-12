19/12/2020 Raphael responde con una gran sonrisa a la polémica por su multitudinaria reaparición. MADRID, 21 (CHANCE) La reaparición de Raphael con dos esperadísimos conciertos en el Wizink Center de Madrid para presentar, además, el disco con el que celebra sus 60 años sobre los escenarios, ha provocado mucha polémica. Y es que, pese a que se ha respetado el aforo permitido por las restricciones de la pandemia - 5000 personas, un 40% del aforo real del espacio - muchos han alzado la voz para criticar que un número tan alto de personas compartiesen un espacio cerrado y han alertado la posible llegada de una tercera ola del Covid por la relajación de las medidas. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que salir al paso de la polémica para asegurar que, de aumentar los contagios en los próximos días, se suspenderán este tipo de eventos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La reaparición de Raphael con dos esperadísimos conciertos en el Wizink Center de Madrid para presentar, además, el disco con el que celebra sus 60 años sobre los escenarios, ha provocado mucha polémica. Y es que, pese a que se ha respetado el aforo permitido por las restricciones de la pandemia - 5000 personas, un 40% del aforo real del espacio - muchos han alzado la voz para criticar que un número tan alto de personas compartiesen un espacio cerrado y han alertado la posible llegada de una tercera ola del Covid por la relajación de las medidas. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que salir al paso de la polémica para asegurar que, de aumentar los contagios en los próximos días, se suspenderán este tipo de eventos.



Sin embargo, y tranquilo porque está cumpliendo lo que la ley marca, Raphael no pierde la calma y, tras llenar por segundo día el Wizink Center - es decir, un 40% de su aforo total - el legendario artista abandona en coche el recinto y, con la mejor de sus sonrisas, responde a una polémica en la que él no tiene nada que ver, ni tampoco que decir, puesto que ha respetado todas las medidas de prevención pese a las críticas.



