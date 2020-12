'Puedo porque pienso que puedo', el lema que inspira a Carolina Marín

La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín presenta este lunes su libro "Puedo porque pienso que puedo" durante un acto promocional titulado Santander Talks. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 21 dic (EFE).- La española Carolina Marín, triple campeona del mundo de bádminton y campeona olímpica en Río 2016, repasa su trayectoria deportiva, desvela los secretos de sus éxitos y cuenta la dura experiencia vivida por la grave lesión de rodilla sufrida en 2019 en 'Puedo porque pienso que puedo', un libro autobiográfico escrito por Santiago García Bustamante, periodista de Agencia EFE.

"Tenía muchas ganas de hacer una autobiografía y quería hacer algo personal, contar en un libro cosas sobre mi vida. Me han pasado muchas cosas en estos dos últimos años y ojalá a la gente le llegue y puedan aplicarlo en su día a día", dijo Carolina Marín, durante la presentación del libro editado por HarperCollins en el Santander Talks de Madrid.

El lema 'Puedo porque pienso que puedo' da nombre al libro. Es una frase que desde hace muchos años la acompaña en momentos complicados.

"El lema empezó con el primer psicólogo que tuve con 15 años en la Residencia Blume. Entre los dos forjamos esa frase. Me la he quedado para mi. La he usado para momentos complicados, partidos importantes y situaciones en las que me jugaba mucho. Momentos de duda, inseguridad o miedo. La recordaba y me hacía cambiar algo", manifestó.

La deportista onubense subrayó que "lo más fuerte" que le ha pasado en 27 años es el accidente sufrido por su padre en febrero de este año y el posterior fallecimiento unos meses después.

"De los momentos negativos es de los que más se aprende, en todos los sentidos. Hace un año pensaba que lo peor era la lesión que había sufrido y luego pasó lo de mi padre. Son piedras que te vas encontrando en el camino", declaró Marín, centrada ya en un 2021 ilusionante.

"Ahora para 2021 estamos más que preparados para afrontar un año duro, ambicioso y ante el que tengo con muchas ganas", confesó.

Personalmente, Carolina Marín comentó que "lo único que pide es que se acabe esta pandemia y la gente tenga cuidado al juntarse en sitios cerrados como las casas".

"Pido salud y que me respeten las lesiones. Por delante hay un año muy ambicioso en el que tengo dos objetivos, los Juegos y el Mundial de Huelva, y voy a por el oro en los dos casos", concluyó.