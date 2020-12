Problemas en Argentina disparan precio soja a máximo de 6 años

(Bloomberg) -- Los conflictos laborales y el clima seco en Argentina, el mayor exportador de harina y aceite de soja en el del mundo, no dan tregua al vertiginoso incremento de soja, que registró el lunes nuevos máximos de seis años. A esto, se suma el giro causado por los planes rusos de incluir un impuesto a la exportación de este producto.

El paro de trituradoras e inspectores de granos en Argentina significa que la nación ha enviado únicamente 25% de sus compromisos de harina de soja, y 14% de los de aceite, para diciembre, según un boletín de la Junta de Comercio de Rosario. El jueves, alrededor de 111 barcos esperaban para cargar 2,35 millones de toneladas de productos agrícolas, por un valor aproximado de US$1.000 millones, informó Rosario. El clima seco volverá a Argentina esta semana, aumentando el estrés de los cultivos, informó Maxar.

Rusia dijo que planea imponer un arancel de exportación de 30% sobre los embarques de soja. Si bien es un pequeño exportador, esta medida muestra la creciente preocupación de los Gobiernos por proteger los suministros internos en un momento de aumento de los precios de los productos agrícolas.

El maíz también se vio envuelto en el repunte de los precios impulsado por Argentina, alcanzando el nivel más alto desde julio de 2019. Argentina es uno de los mayores exportadores de maíz del mundo, junto con Brasil y Ucrania. Estados Unidos es el mayor exportador.

Nota Original:No Stopping Soy as Prices Rocket to 2014 Highs on Argentine Woes

