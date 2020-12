Perú no autorizará vuelos directos o con escala en el Reino Unido

Fotografía de pasajeros en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 20 dic (EFE).- Perú no autorizará la llegada al país de vuelos directos o con escala en el Reino Unido como una "medida preventiva" ante la aparición en el país europeo de una nueva variante de la covid-19, anunció este domingo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El ministerio recordó, en Twitter, que el 15 de diciembre se reabrieron diversos vuelos directos a y desde Europa, entre ellos a España, aunque "hasta el momento no ha llegado ningún vuelo procedente de Londres y del Reino Unido", según indicó.

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que Perú forma parte de una red de estudios genéticos de América Latina "con la que está siguiendo de cerca los acontecimientos que están ocurriendo en Europa".

EVALUACIÓN DE VUELOS

El MTC agregó que junto al Ministerio de Salud (MTC) realizan el seguimiento permanente de la evolución de la pandemia en el mundo "para tomar las medidas más efectivas que protejan la salud de los peruanos".

"En esa línea estamos evaluando los vuelos reiniciados hacia y desde Europa", anunció.

Agregó que Perú "cumple estrictamente los protocolos sanitarios" y solicita una prueba molecular a todos los pasajeros que llegan al país, una medida que seguirá haciendo "para proteger la salud de los peruanos".

INVESTIGAN VARIANTE

A su turno, Mazzetti indicó que los coronavirus "mutan constantemente", por lo que se está estudiando "el nivel de variación que ha sufrido el coronavirus de la covid-19 y el peligro que implica", ante lo cual "se deben evaluar medidas preventivas".

Los especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) sostuvieron que aun no se cuenta con evidencia científica "contundente que asocie a esta variante con un patrón de infectividad alta, virulencia o de eficacia" de las vacunas que se están fabricando contra el virus.

En ese sentido, el INS ha analizado las secuencias de genomas de las variantes peruanas y de Sudamérica disponibles, "no habiéndose identificado la presencia de la variante descrita en Reino Unido".

MEDIDAS ADICIONALES

El Minsa añadió que el INS, en coordinación con la Red Nacional de Investigación Genómica, continuará con la vigilancia del virus SARS-CoV-2, que genera la covid-19, "para la búsqueda de esta variante u otras, y tomar adecuadas medidas prevención y control".

Mazzetti adelantó, por su parte, que el Consejo de Ministros analizará el caso este lunes y decidirá si se toman "medidas adicionales en relación a los vuelos" y un incremento de las medidas de prevención, en particular ante las fiestas de fin de año.

"Por su parte, la ciudadanía tiene que mantener las medidas de prevención. Tenemos que cuidarnos y proteger a nuestros adultos mayores. Que en nuestras decisiones prime la conservación de la salud", concluyó.

500 CASOS Y 69 FALLECIDOS

Perú llegó este domingo a 997.517 casos totales y 37.103 fallecidos por la covid-19, tras sumar en las últimas 24 horas otros 500 infectados y 69 fallecidos, de acuerdo con el reporte del Minsa.

Además, se informó de otros 1.885 recuperados, lo que elevó a 932.295 el total de personas que ya recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.

De esa manera, en el país andino hay actualmente 28.119 casos activos de la enfermedad, 4.100 de los cuales están hospitalizados y 1.093 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI).