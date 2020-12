Papa Noel no deberá hacer cuarentena en Nueva York, pero sí usar mascarilla

Eb la imagen, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 21 dic (EFE).- El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que Papa Noel no deberá someterse a la cuarentena preceptiva de catorce días que se exige a cualquier persona que viaja a Nueva York, para que pueda "entregar a tiempo" los regalos, aunque el anciano personaje estará obligado a usar una mascarilla.

"Santa Claus ha pedido una excepción del requerimiento de guardar 14 días de cuarentena, porque le resultaría impracticable estar en este estado, hacer cuarentena y entregar todos los regalos a tiempo", dijo este lunes el gobernador en una rueda de prensa.

El máximo responsable político de Nueva York aseguró que han accedido a la solicitud pero hizo hincapié en que deberá usar mascarilla en todo momento.

"Creo que aunque lleve una mascarilla, debido a su peculiar manera de vestir, y a su peculiar complexión, será fácilmente reconocible", dijo entre bromas Cuomo, que advirtió del peligro de las reuniones familiares y sociales como principal foco de contagios de la covid-19.

En la misma rueda de prensa, el gobernador volvió a pedir al Gobierno federal que suspenda todos los vuelos provenientes del Reino Unido, debido a la nueva cepa de covid-19 detectada en Londres y cuya propagación es más rápida.

"Hay muchos países que han restringido vuelos del Reino Unido, muchos de ellos europeos. 120 países han pedido a los viajeros que antes de subir al avión hayan dado negativo en un test de covid-19 y Estados Unidos no ha hecho nada", agregó antes de subrayar que miles de pasajeros provenientes del Reino Unido llegan diariamente a Nueva York a través de sus aeropuertos.

Cuomo aseguró que había solicitado a tres aerolíneas que operan vuelos entre el Reino Unido y esta ciudad -British Airways, Delta y Virgin Atlantic- que hagan pruebas de covid-19 a sus pasajeros antes de subirse al avión ante la nueva mutación del virus de que se ha detectado en el Reino Unido y que se propaga con mayor rapidez.

De momento, British Airway ha aceptado la demanda del gobernador y empezará a realizar los test a partir de mañana, mientras que las otras dos compañías todavía no se han pronunciado.