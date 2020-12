Padres de Parkland regalan galletas con "balazos" a la asociación del rifle

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA/Archivo

Miami, 21 dic (EFE).- Los padres de uno de los alumnos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida) asesinados en un tiroteo en 2018 entregarán a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) galletas de Navidad con forma humana y agujeros que representan balazos.

Los venezolano-estadounidenses Manuel y Patricia Oliver, padres de Joaquín Oliver, decidieron hacer este regalo al poderoso lobby armamentístico a raíz de un mensaje que la NRA puso en redes sociales en el que pide a Santa Claus que le de munición y a cambio le darán galletas, según informaron en sus redes sociales.

Los Oliver han elaborado 1.700 galletas, una por cada niño y joven que muere a causa de la violencia de las armas de fuego al año, y las van a entregar "muy pronto" a la NRA.

Según el canal de televisión CBS, la entrega la hará este martes en la sede de la NRA en Fairfax (Viginia) la madre de "Guac", que tenía 17 años cuando murió al igual que otros 16 estudiantes y profesores de la escuela de Parkland a causa del tiroteo desatado por un ex alumno.

Manuel Oliver, que se dedica al arte, y su esposa Patricia se convirtieron en activistas del control de armas tras la matanza perpetrada por Nikolas Cruz, un exalumno de la escuela, con problemas mentales y amante y coleccionista de armas de fuego.

Una organización no gubernamental, Change The Ref, creada por ellos, se dedica a promover una reforma legal para limitar la posesión de armas de fuego por particulares y a empoderar a jóvenes que defiendan esas ideas en el futuro.

En su cuenta de Twitter, en la que se define como "el padre y el mejor amigo de Guac", Manuel Oliver publicó fotos y un vídeo con su esposa en la cocina de la casa familiar y con una gran montaña de galletas.

Oliver ha realizado con 40 murales por todo el país en los que "Joaquín es el gran protagonista, no la víctima" y también es el autor de la pieza teatral "Guac: mi hijo, mi héroe", que ya ha recorrido siete ciudades.

Nikolas Cruz, que fue detenido el mismo día de la matanza y confesó ser el autor de los disparos con un rifle de asalto, está encarcelado desde entonces y a la espera de un juicio en el que podría ser condenado a muerte.