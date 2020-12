Órdago en el Reale Arena

Jugadores de la Real Sociedad en un partido en el Reale Arena. EFE/Juan Herrero/Archivo

Madrid, 21 dic (EFE).- Real Sociedad y Atlético de Madrid, los dos equipos que han dominado el primer tramo de LaLiga Santander, se lanzan un órdago este martes en el Reale Arena, el súper competitivo Granada reta al Real Madrid en Valdebebas y Valladolid hace lo propio con el Barcelona en Zorrilla.

El Atlético de Madrid, líder empatado con el Real Madrid pero con los mejores números del torneo al haber disputado dos partidos menos que los blancos, defiende la punta y su condición de, a día de hoy, aspirante número uno, después de recuperarse de su única derrota del curso en el derbi con una victoria trabajada frente al Elche.

Acude a un campo tradicionalmente difícil, donde ha perdido en tres de sus últimas cuatro visitas, pero lo hace esta campaña resguardado en su solvencia, en su fortaleza defensiva -dispone de la mejor defensa del campeonato con cinco tantos encajados- y en la pegada que ha ganado con la llegada del uruguayo Luis Suárez, que podría protagonizar un bonito duelo de goleadores si reapareciese Mikel Oyarzábal.

La ausencia en los últimos encuentros del internacional español así como la de David Silva, entre otras bajas, están siendo determinantes para que la Real Sociedad, desgastada también por la Liga Europa, pase por su peor momento de la campaña. Lleva cinco jornadas sin ganar, tres empates y dos derrotas consecutivas.

Imanol Alguacil aguarda la evolución del canario y de Oyarzábal para saber cuándo disponen del alta competitiva. El argentino Diego Simeone, mientras, está pendiente de la contusión costal que el joven luso Joao Felix sufrió contra el Elche.

Dura prueba tendrá también el Real Madrid, que expone su recuperación y su racha de cuatro victorias seguidas (cinco si se incluye la Champions) ante un rival sólido y muy competitivo como es el Granada, al que un empate y dos victorias le han relanzado y le han devuelto a las plazas europeas.

El conjunto de Diego Martínez es un auténtico hueso duro de roer salvo en raras excepciones como en el Wanda Metropolitano o en circunstancias especiales como en San Sebastián. El pasado año, aunque perdió los dos partidos ante el cuadro madridista, planteó batalla de la buena.

El francés Zinedine Zidane, que no hace mucho llegó a ser intensamente cuestionado, ha fundamentado la recuperación en un once casi inamovible. La acumulación de partidos y el desgaste de algunos de los fijos puede obligar a introducir alguna que otra rotación, aunque no tan numerosa como antaño a la vista de lo que ha ocurrido las últimas veces.

Y es que el Granada, firme atrás, con un medio campo fuerte, la velocidad de Darwin Machís y el olfato de Roberto Soldado, un '9' criado en La Fábrica, no permite muchas aventuras. Más cuando está en plena fase también de crecimiento y ansía ganar a domicilio a tan ilustre rival, algo que no logra desde enero de 1974. Modestos como el Cádiz y el Alavés ya han asaltado el Di Stéfano.

El Barcelona no encuentra la línea de regularidad en victorias. Tras ganar dos partidos volvió a tropezar el sábado ante el Valencia, lo que le deja en situación más que delicada si quiere luchar por el título. Se encuentra a ocho puntos del Atlético con un partido más jugado.

De tal forma, no le queda otra que sacar los tres puntos del José Zorrilla, donde no pierde desde hace seis años. Le aguarda un Valladolid que se debate en la zona baja -decimoctavo-, aunque la victoria ante Osasuna y el empate en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla invitan a un esbozo de recuperación del equipo de Sergio González, cuya recuperación pasa por dar la campanada.

Cuarto clasificado, el Villarreal de Unai Emery puso fin a una racha de cuatro empates seguidos en El Sadar con un triunfo por momentos brillante, con los jóvenes canteranos inspirados y el acierto de Gerard Moreno ante la portería rival. Recibirá al Athletic con la obligación de ganar de nuevo en La Cerámica, lo que no consigue desde el 2 de noviembre, pero advertido de que el cuadro de Gaizka Garitano también se recompuso con su 2-0 al Huesca.

Mestalla es otro de los centros de atención de esta decimoquinta jornada. La abrirá mañana con un Valencia-Sevilla, un duelo de históricos con obligaciones a alcanzar objetivos importantes. Javi Gracia y Julen Lopetegui plantearán una partida de ajedrez con sensaciones contrapuestas. Buenas las valencianistas con su empate en el Camp Nou y malas las sevillistas con su mala discreta segunda parte y las tablas que cedió frente al Valladolid.

El despertar del Getafe tras una nefasta serie de siete partidos sin ganar se mide al crecido Celta, que ha enlazado bajo la batuta de Eduardo 'Chacho' Coudet cuatro victorias. Habrá intensidad en su máxima expresión. Así lo exigen los dos técnicos, tanto José Bordalás como el argentino.

El colista Osasuna viaja a Elche con urgencias, las mismas que tiene el Huesca en casa ante un Levante que parece que empieza a encontrar el camino; mientras que la jornada pondrá el broche el jueves a partir de las 21.0 gmt con dos duelos regionales marcados por la necesidad para todos, Alavés-Eibar y Betis-Cádiz.

- Programa de la 15ª jornada (hora gmt):

. Martes 22:

16.30 Valencia-Sevilla

16.30 Elche-Osasuna

18.45 Huesca-Levante

18.45 Real Sociedad-Atlético de Madrid

21.00 Valladolid-Barcelona

21.00 Villarreal-Athletic

. Miércoles 23:

16.30 Getafe-Celta

18.45 Real Madrid-Granada

21.00 Alavés-Eibar

21.00 Betis-Cádiz.

José Antonio Pascual